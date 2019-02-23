Horlama neden olur, nasıl geçer?

Halk içinde sıklıkla rastlanan horlama, kişilerden çok eşleri zorlayan bir durum. Ancak rahatsız edici seslerden daha fazlası olan horlama, çok önemli ve ciddi sağlık problemlerinin göstergesi olabilir. Peki, horlama neden olur ve nasıl geçer? İşte konuya ilişkin detaylar...

Horlama neden olur?

Aşırı alkol kullanma, sigara içme, yorgunluk, kötü beslenme, şişmanlık, yumuşak damak kısmının gerginliğini kaybettirerek horlamaya sebep olurlar. Burun tıkanıklıklarında, şiddetli grip ve bademcik iltihaplarında, burundan nefes almanın engellenmesiyle horlama ortaya çıkabilir.



Şikayetleri: Rahat uyuyama, uyku bölünmesi, yorgun uyanma, ertesi gün uyku hali, ağız kuruluğu, isteksizlik, halsizlik



Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Kulak Burun Boğaz muayenesi, Polisomnografi (uyku testi), Nörolojik muayene, hormonal tetkikler, obesite araştırılması.

Horlama nasıl geçer?

Burun, yumuşak damak, dil kökü, uvula(küçük dil) ile ilgili sorunlar düzeltilmeli, özellikle fazla kilolu ve obez hastalarda ilgili bölümlerden konsültasyon istenmeli ve diyet programları oluşturulmalıdır. Tedavisinde değişik yöntemler uygulanabiliyor. Size hangi tür tedavinin daha uygun olduğunun anlaşılabilmesi için önce tetkik yapılmalıdır. Bunun için de uyku laboratuvarlarından birine başvurabilirsiniz.