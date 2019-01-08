Horlama birçok insanın problemi. Gece uykusunu rahat uyuyamamak, sabah ise yorgun uyanmak horlamanın başlıca şikayet sebeplerinden. İyi bir uyku için, horlama probleminden kurtulmak için bir doktora gidilmesi, sorunun kaynağının danışılması şarttır. Peki horlama için hangi bölüme gidilir? İşte yanıtı...

Horlama yetişkin insanların yaklaşık %45’inden görülebilir. Horlama her insanda görülebilen bir rahatsızlık olsa da erkeklerde ve kadınlarda daha çok görülmektedir. Bununla birlikte horlama yaşla doğru orantılı olarak artabilir.

Horlama nedir?

Horlama, uykuda daralmış olan üst solunum yolundan solunum esnasında havanın geçerken oluşturduğu türbülans nedeniyle, üst solunum yolu dokularının titreşimi ile oluşan sestir. Teneffüs ettiğimiz havanın hızı, fizik kuralı gereği üst solunum yolunun çapıyla orantılı olarak artar veya azalır. Üst solunum yolu daraldıkça, soluduğumuz havanın hızıyla birlikte horlamanın şiddeti de artar. Bazı kişilerde horlama trafik gürültüsüne eşit olan 80-90 db şiddetine ulaşır. Bu şiddette horlayan insanların bulunduğu odada, başka insanların uyuması mümkün değildir.

Neden horlanır?

Küçük dil, dil kökü, yumuşak damak ve bademciklerin geniz bölgesi ile birleştiği alan kendiliğinden daralma özelliğine sahip ola bir alandır. Uyku sırasında bu bölgedeki kasların hareketsizliğine bağlı olarak gevşemesi sonucunda hava geçiş yolu da daralmaktadır. Havanın dar olan bölgeden geçiş sırasında da titreşim meydana gelir ve bu durum sonucunda da horlama gürültüsü dışarıya yansır. Çocuklarda geniz eti ve bademciğin boyutu çok daha fazladır. Bu nedenle çocuklarda horlama çok sık görülebilir. Bununla birlikte şişmanların boyun dokusu kalın ve yağlı olması sonucunda da hava yolu daraldığı için şişmanlarda da horlama rahatsızlığı meydana gelebilir.

Horlamanın kişiden kişiye değişen bir takım sebepleri olabilir. İşte o sebeplerden bazıları...

fazla kilolar

uyku pozisyonu

alkol kullanımı

anatomik yapı

alerjik rinit (saman nezlesi)

sinüzit

burun şekil bozuklukları

uyku apnes Horlama nasıl tedavi edilir? Horlama hastaları öncelikle beraberinde Tıkayıcı Uyku Ap­ne Sendromu varlığı açısından dikkatlice araştırılmalı ve gere­kiyorsa hasta uyku testinden geçirilmelidir. Uyku testinde hasta, uyku laboratuvarında bir gece uyur. Burada horlama, apne sayısı ve süresi, kan oksijen düzeyleri, uyku derinliği gibi parametreler polisomnograf adı verilen cihazlarla belirlenerek hastaya kesin teşhis konur.



Horlama için hangi bölüme gidilir?

Horlama problemi için hastanelerin kulak burun boğaz bölümlerine gidilir.