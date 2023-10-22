Horasis Global toplantısı Gaziantep'te başladı

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde başlayan toplantı, ev sahibi ülke ve şehrin konuk ülkelerle politik diyaloglara girmesini sağlayacak. 140’ı üst düzey olmak üzere 300 katılımcının yer aldığı 2023 HORASIS Global Toplantısı’nın düzenlenen açılış töreninde Gaziantep’in birçok yönünün anlatıldığı tanıtım filmi izlendi. Programın devamında protokol, selamlama konuşmalarını yaptı.

Bu yılki toplantı teması “küresel belirsizlikler karşısında en iyi geleceği bulmak” olan, şirketleri ve toplumları ilgilendiren konulara odaklanan hükümet yetkililerini, bilim insanlarını ve aydınları, iş insanlarıyla bir araya getiren 2023 HORASIS Global Toplantısı, ekonomik konulara odaklanırken yapılan tartışmalar arasında genellikle ekonomik büyüme, yenilik, göç ve eşitsizlik gibi konular yer alıyor.

BAKAN BOLAT: GAZİANTEP’E HER GELİŞİMDE HEP BİR İLERLEME, GELİŞME VE BİR YÜKSELİŞ GÖRÜYORUM

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İnovasyon, sürdürülebilirlik ve yeniden inşa yoluyla etki yaratmak temasıyla düzenlenen HORASIS Küresel Toplantısı’nda sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Gaziantep deyince içimizde çok büyük bir çoğunlukla olumlu hisler uyanıyor. Gaziantep’e her gelişimde hep bir ilerleme, gelişme ve bir yükseliş görüyorum. Gaziantep, ‘İyi at yemini kendi artırır’ atasözüyle çok uyumlu bir şehir. Gaziantep tarihten gelen ve tarihteki ticaret yollarının da üzerinde yer alan güzide bir şehrimiz” dedi.

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GAZİANTEP MODELİ İNŞALLAH DAHA ÇOK GELİŞİR, ÖRNEK ALINIR VE MEMLEKETİMİZE KATKI SAĞLAR

Gaziantep, üretim, inşa ve yapmak gibi sözlerle varlığını şekillendirdiğini aktaran Bolat, şunları söyledi:

“Şikayet pek bu şehirden duyulmaz. Bu şehirde yükselmek, gelişmek gibi kelimeler Gazianteplilerin hep aklında olduğu için daha çok üretmek, gelişmek anlayışıyla üretkenliğini koruyor. Yine en önemlisi bu şehir, sürdürülebilirlik, birliktelik temasına uygun olarak herhangi bir ayrım gözetmeksizin dayanışma içinde hareket ediyorlar. Gaziantep modeli inşallah daha çok gelişir ve örnek alınır ve memleketimize katkı sağlar. Ülkemizdeki şehirlerin yarısı Gaziantep ölçeğinde olabilse biz bugün, kişi başına 25 bin, 30 bin dolarlık milli geliri konuşuyor olabilirdik. Ama inşallah bu hedefi de Türkiye Yüzyılı’nda yakalayacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile HORASİS Global Küresel Forum’un böylesine dev bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı ilgilileri yürekten kutlarım. Buradaki katılımcılar alanında uzman kişiler. Program çok yoğun. Başlıklar çok güzel. Bu programın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”





ŞAHİN: ÇOCUKLARIN ÖLMEDİĞİ, ÖLDÜRÜLMEDİĞİ BİR SEVGİ YÜZYILINI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Açılış töreninde dünyada yaşanan kaos ve çatışmalara değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Bu zulmün bitmesi için, insani müdahaleye izin verilmesi için bugün bu salonda HORASIS’in başkanlığında uluslararası bir toplulukla dünyaya bir şeyler söylemek istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Yurtta barış dünyada barış’ anlayışı dünyanın anlayışına sirayet edecek, zulüm bitecek. Savaşlar sona erecek. Çocukların ölmediği, öldürülmediği bir sevgi yüzyılını birlikte inşa edeceğiz.”

TARİHİ ESERLERİNİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ GAZİANTEP DÜNYANIN DÜNÜDÜR

Konuşmasının devamında Gaziantep’in sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasa işaret eden Başkan Fatma Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

“Antik kentleriyle 23 müzesiyle, tarihi eserlerini sanata dönüştürüldüğü Gaziantep o yüzden dünyanın dünüdür. Sosyal adalete ve sosyal barışa daha çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde ortak evimiz olan gezegenimizi koruyarak kullanmamız gerekiyor. Hoyrat kullandığımız bir dünyada torunlarımıza bir gelecek bırakamayız. İşte o yüzden Gaziantep’te Gaziantep Modeli ile bir taraftan sanayide dünyanın en büyük üretim ve ihracat merkezindeyiz. Yalnızca OSB’de 280 bin civarı çalışanımız var. Bu yüzden alın terinin merkezidir Gaziantep.”

GAZİANTEP’TE BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR

Konuşmasının son bölümünde Gaziantep sanayisinin yüksek teknolojiye geçirmek için yapılan yatırım ve çalışmalara atıfta bulunan Şahin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Gaziantep yeşil sanayiyi şehirde tesis etmek adına yüksek biyolojik arıtmaya geçen büyük bir gelecektir. Gaziantep’te büyük bir potansiyel var. Bugün burada olmamızın nedeni; HORASIS’in Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te toplanmasının nedeni tesadüf değildir. Gaziantep bir üretim merkezidir. Aynı zamanda büyük bir pazardır. Bugün bu salon herhangi bir salon değildir. Burada yapılacak toplantılarla büyük dostluklar, büyük kardeşlikler kurulacak. Gaziantep konumu gereği de böyle bir özelliği bünyesinde barındırmakta müsait bir şehir. Çünkü Burada 3 saat sonra Avrupa’ya, 3 saat sonra Asya’ya uzanabilirsiniz. Türkiye Yüzyılı başlıyor. Bu yüzyıl üretimin yüzyılı olacak.”

RİCHTER: HORASIS GELECEĞE İLHAM VERMEYE KENDİNİ ADAMIŞ BAĞIMSIZ BİR ULUSLARARASI KURULUŞTUR

HORASIS Başkanı Frank-Jürgen Richter ise açılışta yaptığı konuşmada toplantıya katılımlar için teşekkür ederek, “Sürdürülebilirlik, inovasyon ve yeniden inşa yoluyla etki yaratmak teması altında, iş dünyasından, hükümetlerden ve sivil toplumdan gelen dünyanın seçkin liderlerinden oluşan HORASIS Komitesi, günümüzde şirketlerin ve toplumların karşı karşıya olduğu kritik zorluklara çözümler geliştirmek için bir araya gelmiştir. HORASIS geleceğe ilham vermeye kendini adamış bağımsız bir uluslararası kuruluştur. Bu yılki toplantı teması küresel belirsizlikler karşısında en iyi geleceği bulmak üzere seçilmiştir. Amacımız etki yaratmaktır.”

GAZİANTEP ÖZELLİKLERİYLE BU YILIN TEMASI BAKIMINDAN ÖN PLANA ÇIKMAKTADIR

Toplantıya yaptığı katkılardan dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkürlerini ileten Richter, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gaziantep ve Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu yılın başında büyük bir depremle sarsılmıştır. Katılımcılarımız Gaziantep’in yeniden inşası için çözüm bulmaya davet edilmektedir. Tarih boyunca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Gaziantep, tarih, kültür, turizm ve sanayi şehri olma özellikleriyle bu yılın teması bakımından ön plana çıkmaktadır. Gaziantep şehri küresel diyaloğun bir merkezidir. Şehir ve Türk Hükümeti sürdürülebilir büyümeye önem vermekte ve etki yaratmak için geleceğe güvenle bakmaktadır.”

İNOVASYON, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YENİDEN İNŞA YOLUYLA ETKİ YARATMAK İÇİN YENİ ÇÖZÜM YOLLARI BULMAYI ÜMİT EDİYORUM

Konuşmasının son bölümünde dünyada yaşanan çatışmaların küresel gerilimleri arttırdığını aktaran Richter sözlerini şöyle tamamladı:

“Dünyamız sistemleri ve insanlar açısından daha öncesinde eşi benzeri görülmemiş ekonomik istikrarsızlık, iklim değişiklikleri ve daha da önemlisi jeopolitik değişiklikler gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Ortadoğu ve Ukrayna’da devam eden korkunç çatışmalar, küresel gerilimleri arttırmakta ve dünyayı daha önce hiç olmamış karanlık bir döneme sokmaktadır. Her ne kadar bu faktörler ve çatışmalar kontrolümüz dışında ilerlemeye devam etse de negatif baskıları azaltacak değişiklikleri hayata geçirebiliriz. Gaziantep’te önümüzdeki 2 gün boyunca sürecek toplantılarda inovasyon, sürdürülebilirlik ve yeniden inşa yoluyla etki yaratmak için yeni çözüm yolları bulmayı ümit ediyorum.”

İngiltere’nin Liverpool ve Portekiz’in Cascais şehirlerinden sonra Gaziantep’in ev sahipliğinde yapılan toplantıyla, en büyük doğal afetlerinden birini geçirmiş bölgeye daha fazla dikkat çekilmesi, ticari hayatın yeniden canlanarak temelinin sağlamlaştırılması sağlanacak. Çok uluslu şirketlerin bölgesel ofisleri için Gaziantep’in tercih oluşturulmasını sağlayacak toplantı, küresel şirketler için yeni bir merkez olarak gösterilecek. Gazi şehirde merkez kurmak amacıyla yüksek teknoloji girişimcileri ve startuplar için toplantı teşvik yaratırken, kent bölgesinde küresel güçlü bir ticaret merkezi olma hedefinin yakalanması amaçlanıyor.