Hopman Kupası'nda şampiyon Federer ve Bencic





ANKARA (AA) - Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası Hopman Kupası'nın karışık çiftler finalini kazanan İsviçreli Roger Federer ve Belinda Bencic, şampiyonluğa ulaştı.

Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenen ve ülke takımlarının karşılaştığı organizasyonun karışık çiftler finalinde İsviçre'yi temsil eden Roger Federer ile Belinda Bencic, Almanya'dan Alexander Zverev ve Angelique Kerber'le karşılaştı.

Mücadeleyi 4-0, 1-4 ve 4-3'lük setlerle kazanan, genel skorda da rakiplerine 2-1 üstünlük kuran İsviçreli çift, turnuvada üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.



Turnuvanın tek erkekler finalinde Federer, Zverev'i 2-0 yenerek İsviçre'yi 1-0 öne geçirirken, tek kadınlar finalinde ise Bencic'i 2-0 mağlup eden Kerber, genel skoru 1-1'e getirmişti.