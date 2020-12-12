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Teknoloji Honor'un yeni nesil kablosuz kulaklığı Türkiye'de! İşte fiyatı
Teknoloji

Honor'un yeni nesil kablosuz kulaklığı Türkiye'de! İşte fiyatı

Teknoloji üreticisi Honor, yeni kablosuz kulaklığı Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds'u Türkiye'de satışa sundu. İşte özellikleri ve fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-12-12 01:11:00 -
Honor'un yeni nesil kablosuz kulaklığı Türkiye'de! İşte fiyatı

Çin merkezli teknoloji devi Honor, yeni kablosuz kulaklığı Choice Moecen True Wireless Earbuds'u Türkiye'de satışa sundu. Yeni nesil kulaklık, fiyatı ve 24 saatlik pil ömrü ile dikkat çekti. İşte Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds fiyatı ve özellikleri.

Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds özellikleri arasında 7 mm'lik hoparlörler bulunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olan Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds, şirketin açıklamalarına göre arka plan gürültüsünü sahip olduğu iki mikrofon sayesinde ayrıştırabiliyor.

Dokunmatik bir yüzeye sahip olan kulaklık, kullanıcıların çeşitli kontroller sağlamasına imkan tanıyor. Ayrıca kulaklığın IP4X sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.

Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds fiyatı

Online satış kanalları aracılığıyla satın alınabilen Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds'un Türkiye'de satış fiyatı 399 TL olarak belirlendi.

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