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Ekonomi Honor'dan yeni akıllı elektrikli süpürge
Ekonomi

Honor'dan yeni akıllı elektrikli süpürge

Honor Choice CLEA Elektrikli Süpürge, yüzde 99'a kadar bakteri ve küfü filtreliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:46:41 -
Honor'dan yeni akıllı elektrikli süpürge

İSTANBUL (AA) - Honor'un evlerde temizlik sağlayan Honor Choice CLEA Kablosuz Elektrikli Süpürgesi, emiş gücü ve antibakteriyel yapısının yanında kablosuz rahatlığında akıllı özellikler sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleri bulunan Honor, akıllı ürün stratejisi kapsamında sunduğu Honor Choice CLEA Kablosuz Elektrikli Süpürge ile evlerde akıllı temizliğe yardımcı olmaya hazırlanıyor.

Honor Choice CLEA Elektrikli Süpürge'nin 10 koni barındıran hava döndürme teknolojisi sayesinde hava kanalı yüzde 35'ten fazla enerji verimliliği sağlıyor ve bu sayede diğer kablosuz elektrik süpürgelere göre tozu ve havayı daha iyi ayrıştırarak, dışarıya daha temiz bir hava veriyor. Standart kullanımda 65 dakikaya kadar süpürebilen Honor Choice CLEA Elektrikli Süpürge, yaklaşık 3,5 saatlik bir sürede şarj olarak gün içerisinde birden çok defa kullanılabiliyor.

Üst düzey bir emiş gücüne sahip olan Honor Choice CLEA Elektrikli Süpürge, yüzde 99'a kadar bakteri ve küfü filtreliyor. Hijyene öncelik veren Honor, hava kanalında da yüzde 99,9'a kadar bakteri engelleme özelliğine sahip, sentetik Novaron iyon antibakteriyel teknolojisini kullanıyor. Süpürgenin dönen fırçalı ucu, hava kanalı ve toz haznesi de antibakteriyel bir kaplama barındırıyor.

Honor Choice CLEA Elektrikli Süpürge, güçlü ve hijyenik yapısının yanı sıra akıllı özellikleriyle de öne çıkıyor. Huawei AI Life mobil uygulaması üzerinden akıllı telefona bağlanan süpürge, bu uygulama sayesinde birçok farklı bilgiyi de kullanıcıya sunuyor. Uygulama üzerinden temizlenen alan, temizleme skoru, temizleme süresi gibi verilerle matematiksel olarak temizlik performansı konusunda bilgi alınabiliyor. Ayrıca, süpürgenin güç seviyesini ayarlanabiliyor ve filtrelerin ömrüyle ilgili detaylı bilgiler görüntülenebiliyor. Süpürgenin üzerinde yer alan büyük ekran sayesinde de anlık bilgiler görülebiliyor.

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