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Ekonomi "Honor Router 3" Türkiye’de satışta
Ekonomi

"Honor Router 3" Türkiye’de satışta

Honor Router 3, daha düşük gecikme süresi ve yüzde 30 daha az enerji tüketimi sağlıyor

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:01:14 -
"Honor Router 3" Türkiye’de satışta

İSTANBUL (AA) - En yeni kablosuz bağlantı standardı Wi-Fi 6 Plus özelliğine sahip Honor Router 3'ün Türkiye'de satışı başladı.

Şirket açıklamasına göre, daha hızlı bir kablosuz ağa, en yeni Wi-Fi 6 Plus teknolojisi ve kullanım kolaylığıyla sahip olmak isteyenler için tasarlanan Honor Router 3, evdeki internet ağınızı hızlandırırken, tasarımıyla öne çıkıyor.

Çift çekirdekli 1.2 GHz işlemciye ve en yeni Wi-Fi 6 standardına sahip olan Honor Router 3, bu teknolojiyi destekleyen cihazlarda yüksek hız ve düşük pil tüketimini mümkün kılıyor. Önceki standarda göre 3 kat daha yüksek hız ve 4 kat daha fazla bant genişliği sunan Wi-Fi 6, Honor Router 3'le bu teknolojiyi daha erişilebilir hale getiriyor. Toplamda 5 adete kadar ek Honor Router 3'e bağlanarak geniş alanlarda kapsama alanını genişleten cihaz, menzil arttırıcı özelliği de sunuyor.


- Huawei AI Life uygulamasıyla kontrol edilebiliyor


Honor Router 3, daha düşük gecikme süresi ve yüzde 30 daha az enerji tüketimi sağlıyor. 1024-QAM ve 160MHz ultra bant genişliğine ulaşan Honor Router 3, 1Gbps'nin de ötesinde ağ hızlarına ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar daha yüksek aktarım hızlarına ve daha geniş kablosuz kapsama alanına sahip oluyor.

Honor Router 3'ün, bu teknoloji sayesinde sunduğu bazı özellikler arasında şunlar yer alıyor:

"OFDMA Çoklu Kullanıcı Teknolojisi ile donatılan HONOR Router 3, birden fazla farklı cihazla aynı anda iletişim kurma yeteneğine sahip. (2.4GHz bandında maksimum 4, 5GHz bandında ise maksimum 16 cihaz). Hedef Uyanma Süresi özelliği sayesinde kullanıcılar, bağlı cihazları için 'uyanma' zamanı belirleyebiliyor. Yani kullanıcılar cihazlarını kullanmadıkları anlarda veri alışverişini engelleyerek, cihazların pil tüketimini minimuma indirebilirler. Diğer 'router'lara göre Honor Router 3 sayesinde cihazların güç tüketimi yüzde 30'a kadar düşebiliyor. Wi-Fi 6 özelliği sayesinde en yeni güvenlik standardı WPA3'le hatırlaması kolay şifreler kullanabilirken, ağlara izinsiz girişleri de engelleme konusunda üstünlük sunuyor."

Honor Router 3, mobil cihaza yüklenecek Huawei AI Life uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Uygulama üzerinden bağlı cihazlara hız limiti koyabilen internet kullanım süresi belirleyen cihazda, ebeveyn kontrolü de bulunuyor. Smart Diagnostic özelliği ise ağla ilgili sorunların anında belirlenip hızlıca çözülmesine imkan sağlıyor.

Türkiye'de 649 TL fiyatıyla satışa sunulan Honor Router 3 online satış noktalarından satın alınabiliyor.

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