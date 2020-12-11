Honor merakla beklenen kulaklığı Türkiye pazarına da sundu

Çinli teknoloji şirketi Honor, bir süre önce duyurulan kablosuz kulaklığı CHOICE Moecen True Wireless Earbuds'ı Türkiye'ye getirdi. Kullanıcıları tatmin edecek özelliklere sahip olan kablosuz kulaklık, mevcut koşullar için normal sayılabilecek fiyatıyla da tüketicilerin tercihlerinden bir tanesi olacak gibi görünüyor.

Honor CHOICE Moecen True Wireless Earbuds, özellikle de pil ömrüyle dikkat çekiyor. Tek şarjla 6 saate kadar müzik dinleme, 4 saate kadar da konuşma imkanı sunan kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 24 saate kadar kullanım imkanı veriyor. Sahip olduğu IP4X sertifikasıyla su ve tere karşı dayanıklı olan CHOICE Moecen True Wireless Earbuds, spor yaparken ya da yağmur altında herhangi bir sorun da yaşatmıyor.

Honor'un Türkiye'ye getirdiği kablosuz kulaklık, 7 mm'lik hoparlörlere sahip. Bu da görüşme sırasında ya da müzik dinlerken, daha kaliteli ses alınmasını sağlıyor. Sahip olduğu çift mikrofon sistemiyle daha net sesli görüşme imkanı tanıyan Honor CHOICE Moecen True Wireless Earbuds, gürültü engelleme özelliği sayesinde de kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 uyumlu bu kulaklıklar, eş zamanlı senkronizasyon özelliğiyle de mobil oyunseverler için daha iyi bir deneyim vadediyor.

Tüm bu özellikleriyle birlikte Türkiye'ye gelen Honor'un yeni kablosuz kulaklıkları, sadece beyaz renk ile satın alınabiliyor. Webtekno'nun aktardığına göre, ülkemizde hizmet vermekte olan çevrimiçi platformlar üzerinden satın alınabilen kablosuz kulaklığın tavsiye edilen satış fiyatı ise 399 TL olarak belirlenmiş durumda.