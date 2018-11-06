Honor 8X, 2.299 TL fiyat etiketi ve Bluetooth kulaklık hediyesi ile A101'de satışa sunuluyor

Genç ve trendy akıllı telefon markası Honor, ileri teknolojiyi estetik bir formla birleştiren yeni modeli Honor 8X'i Türk tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Minimalist bir tasarım felsefesi ile geliştirilen yeni model Honor 8X, yüzde 91 gibi yüksek bir ekran/gövde oranına sahip. Honor 8X bu tasarım anlayışı sayesinde, küçük bir gövdeye 6.5 inçlik büyük bir ekranı sığdırıyor. Telefon, A101 internet sitesi ve mağazalarında 2.299 TL'lik fiyat etiketi ile satılacak.

200 TL değerinde Bluetooth kulaklık hediyesi ile satışa sunulacak

Honor 8X, 6 Kasım'da A101'in online satış kanalı A101 online üzerinden 200 TL değerinde Huawei AM61 Bluetooth kulaklık hediyesi ile piyasaya sürülecek. 200 adet kulaklıkla sınırlı olacak lansman kampanyası, 15 Kasım'da sona erecek. Honor 8X, 15 Kasım’dan itibaren A101 mağazalarından da satın alınabilecek.

Muhteşem tasarım detayları

Honor 8X, şık bir tasarım, yüzde 91 ekran gövde oranı, iddialı yapay zeka desteğine sahip ön ve arka kameraları, 5.5 inçlik bir gövdeye sığdırılan 6.5 inç ekran ve ince çerçevesi ile gelişmiş bir telefon olarak mükemmel bir kullanım deneyimi sunuyor.

Arka yüzü açıya göre renk değiştiren bir tasarıma sahip olan telefon, şıklık ve performansı bir arada isteyenlerin beklentilerini karşılıyor. Telefondaki AI yani yapay zeka sadece kamerada kullanılmıyor. Metro gibi telefonun çekmediği ortamlarda Honor 8X, 3 saniye içerisinde ağa bağlanma, yapay zeka desteği ile gürültü engelleme gibi özellikler de sunuyor.

Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang Honor 8X hakkında şunları söyledi: “Ürünlerimizi iddialı bir tasarımla Türk tüketicilerinin beğenisine sunuyoruz. Özellikle büyük ekran meraklılarını çekecek olan yeni telefonumuz Honor 8X, 6 Kasım'dan itibaren sadece A101'in internet kanalında satışa sunulacak. Telefonumuz, lansmana özel stoklarla sınırlı bir hediye ile satın alınabilecek ve 15 Kasım'dan sonra A101 mağazalarında da satışta olacak” dedi.

Honor 8X minimalist tasarım anlayışı ile geliyor

Honor 8X, olağanüstü teknolojileri, çarpıcı minimalist tasarımı ve sofistike işçiliği ile markanın cesur tavrını ve tasarım özelliklerini ortaya koyuyor. Estetikte bilimsel bir yaklaşımı benimseyen Honor 8X, pazarda benzersiz olan işlevsellik ve güzellik arasındaki doğru bir denge kuruyor. Özellikle 15 katmandan oluşan arka yüzeyi telefonun estetik değerini artırıyor.

Honor 8X'in öne çıkan özellikleri

• Üstün netliğe sahip büyük 6.5 inçlik ekran: Honor 8X, 6.5 inçlik çentikli Full View ekran ve 5.5 inç uzunluğunda ve 7.8 mm kalınlığında bir gövdede 19.5:9 oranıyla geliyor. Bu oran sinemalarda kullanılan 21:9’a daha yakındır ve kullanıcıların şık bir akıllı telefon üzerinde çarpıcı görüntünün tadını çıkarmasını sağlar.

• İnce gövdede yüzde 91 ekran gövde oranı: Ekran gövde oranı akıllı telefon tasarımının en önemli öğelerinden biridir. Honor, alt sınırın genişliğini 4.25 mm'ye kadar daraltmak ve en yüksek kalitede akıllı telefonları rekabet etmek için yüzde 91 ekran gövde oranına ulaşmak için gelişmiş film üzerinde çip (COF) teknolojisi ve patentli bir anten tasarımı kullanıyor.

• Minimalist tasarım konsepti: Honor 8X’in tasarımında sağlamlık ve estetik açısından fayda sağlaması için, metal bir çerçeveye sahip. Izgara etkisine sahip 2.5D çift dokulu Aurora cam, zarif ve pürüzsüz bir görünüm sağlayarak, eşsiz bir kullanım zevki sunar. Telefonun arka yüzü 15 katmandan oluşur ve farklı açılardan farklı bir yansıma oluşturur. Gövde rengi seçenekleri arasında bulunan mavi, siyah ve kırmızı ile kullanıcı kendi stilini ve kişiliğini ifade edebilir.

• Dünyanın TÜV sertifikalı ilk Göz Koruma Modu: Gözlerimizin elektronik cihazlardaki ekranlardan aldığı mavi ışığa maruz kalma konusunda giderek artan bir endişe var. Honor 8X, TüV Rheinland tarafından onaylanan ve ekran tarafından yayılan mavi ışık ışınımını azaltan ve göz yorgunluğunu önleyebilen yeni nesil Göz Koruma Modu’na sahip. Ayrıca, kullanıcıların ekranı güneş ışığında net bir şekilde görmelerini sağlayan ve uyumadan önce daha rahat okumalarını sağlayan güneş ışığı ve gece görüntüleme teknolojisine de sahiptir.

• Gelişmiş işlemci gücü ve grafik performansı: Honor 8X yeni sekiz çekirdekli Kirin 710 çip seti ile donatılmıştır. 12 nm teknolojisini kullanan yeni nesil işlemci, yüksek tanımlı video oynatımı, 3D oyun oynama ve günlük kullanım için mükemmel performans sağlar. Honor 8X, mobil oyun deneyimini optimize eden çığır açan bir grafik işleme hızlandırma teknolojisi olan GPU Turbo ile desteklenen Mali G51 GPU'ya sahiptir. Yeni işlemcilerle birlikte, genel GPU performansı, bir önceki nesle kıyasla yüzde 130 artırıldı. Bu değer beklentisi yüksek oyuncuların bile ihtiyaçlarını karşılamak için iki kattan fazla performans gösteriyor.

• Akıllı AI Yapay Zeka destekli kamera: Honor 8X, yalnızca 20 MP + 2MP, f/1.8 diyafram çift arka kamera değil, aynı zamanda 22 farklı kategoriyi ve gerçek zamanlı 500 senaryoyu tanıyan yapay zeka AI ile donatılmıştır. AI teknolojisi, kamera ayarlarını optimize eder ve çekim yaptığınız yere ve konuya göre fotoğraf kalitesini artırır. AI, bir görüntüdeki çeşitli öğelerin hassas bölümlere ayrılmasına izin veren derin öğrenme teknolojisini sunar. Örneğin, AI insanları, ağaçları ve gökyüzünü bir fotoğrafta tanıyabilir ve en iyi sonucu elde etmek için ne olduklarına göre rötuş yapabilir ve optimize edebilir.

Honor 8X’in AI teknolojisi, titreyen ellerle bile, maksimum 6 saniyelik bir pozlamada gece çekimleri yaparken fotoğrafların bulanıklığını ortadan kaldırır. Hatta tripod ihtiyacı olmadan gece çekimlerinde muhteşem sonuçlar almanızı sağlar. Honor 8X’in makine öğrenmesine dayanan çok çerçeveli sabitleme teknolojisi, elle yapılan gece çekimlerinde bile mükemmel sonuç almanıza yardımcı olur.

Ayrıca AI tarafından etkinleştirilen 3D portre aydınlatması, mükemmel fotoğraflar ve doğru bokeh efektleri ile sanatsal fotoğraflar çekmenize destek verir. 3D portre aydınlatması, yumuşak, kelebek, split ve sahne aydınlatması da dahil olmak üzere stüdyo kalitesinde aydınlatma efektleri oluşturmak için gelişmiş bir AI algoritması kullanır.

Honor 8X’in süper ağır çekim özelliği, videoları 16X yavaş hareketle (480 fps) kaydetmeyi mümkün kılar. En iyi sonuçları elde etmek için otomatik ve manuel modlar arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, akıllı telefon, hızlı hareket eden nesnelerin net fotoğraflarını çekmek için otomatik hareket algılama ve deklanşör öncelikli işlevlere sahiptir.

16 MP özçekim kamerası, 2 kat daha fazla ışığı yakalamak için 4 hücreli füzyon teknolojisi ve çoklu çerçeve görüntü işleme özellikli geliştirilmiş ISO'ya sahiptir. Bu kamera sayesinde yaşamın belirleyici anlarının her detayını kolayca yakalayabilirsiniz.

• Muhteşem performans ve kullanılabilirlik: Honor 8X,4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip ve microSD kartı yuvası ile bu alanı 400 GB'a kadar genişletebilirsiniz. Böylece daha fazla fotoğraf ve videoyu saklayabilirsiniz. Üç adet bağımsız kart yuvası, aynı anda iki SIM kart ve bir microSD bellek kartı kullanmanıza olanak tanır.

Akıllı kullanıcı arayüzü: Telefonda bulunan EMUI 8.2 sistemin sorunsuz çalışmasını sağlar. EMUI 8.2, telefon kurulumunu basitleştiren bir arayüz ve her kullanıcının alışkanlıklarına göre AI tarafından optimize edilmiş daha iyi telefon performansı gibi kullanışlı özellikler sağlar.

• Honor 8X pili: Telefonda bulunan 3750mAh kapasiteye sahip pil tek bir şarjla tam gün kullanım ömrü sunuyor. Aynı zamanda Akıllı Güç Tasarrufu teknolojisi sayesinde pil ömrünü yüzde 33 oranında artırabilirsiniz.

•Daha fazla güvenlik: Honor 8X hem yüz kilidini hem de parmak izi sensörünü içerir. Artık telefonunuzu sadece ona bakarak açabilirsiniz. AI tarafından etkinleştirilen yüz kilidi işlevi, bazı zor ışık koşullarına ve kilit açma işlemini daha kolay ve daha güvenli hale getirmek için küçük yüz değişikliklerine uyum sağlayabilir. Yine de isterseniz telefonunuzun kilidini açmak veya ödeme yapmak için parmak izinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Honor 8X teknik özellikleri