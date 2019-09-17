Hong Kong'ta tren raydan çıktı! 8 yaralı
Hong Kong’da yüzlerce yolcusu bulunan trenin raydan çıkması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.17 Eylül 2019 Salı 12:25
Çin'de protestolar devam ederken, ülke şimdi bir de tren kazalarıyla mücadele ediyor.
Hong Kong'da yüzlerce yolcusu bulunan tren, Kowloon'da raydan çıktı. Kaza sonrası 8 kişi yaralandı.
Güvenlik kordonuna alındı
Kaza bölgesi güvenlik kordonuna alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi.
Omuz ve boyunlarından yaralandılar
Hong Konglu yetkililer, kazada yaralananların 5'inin hastaneye kaldırıldığını ifade etti. İtfaiye yetkilileri, hastaneye kaldırılan yaralıların omuz ve boyunlarından yaralandığını dile getirdi.
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