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Hong Kong’ta suçluların iadesi yasası askıya alındı

Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak olan suçlu iade yasa tasarısını protesto eden gösteriler ve polis arasında yaşanan çatışmanın ardından görüşmelerin askıya alındığı duyuruldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:59
Hong Kong’ta suçluların iadesi yasası askıya alındı

Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak olan suçlu iade yasa tasarısını protesto eden gösteriler ve polis arasında yaşanan çatışmanın ardından görüşmelerin askıya alındığı duyuruldu.


Hong Kong’da yaşanan protestolar üzerine suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının görüşmeleri askıya alındı. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde binlerce göstericinin Yasama Meclisi LegCo binasının etrafında toplanarak binaya ulaşımını dün engellemesi üzerine suçluların iadesi yasası ertelenmişti, bugün tasarının meclisteki görüşmelerinin askıya alındığı duyuruldu.


Hong Kong’da yüz binlerce kişi, kentteki suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak olan suçlu iade yasa tasarısını protesto etmek için dün sokaklara çıkmıştı. Polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda en az 22 kişi yaralanmıştı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, gerçek mermi ve tazyikli su ile müdahale etmiş, binlerce göstericinin Yasama Meclisi LegCo binasının etrafında toplanarak binaya ulaşımı engellemesi üzerine suçluların iadesi yasası ertelenmişti.


Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına ilişkin öneriler Şubat ayında başlamış 3 Nisan’da meclise sunulmuştu. Yasa tasarısı, suçluların Çin, Çin’in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan’a iadesini kolaylaştıracak. Böylece gerekli görülen durumlarda suçlular Hong Kong’dan istenebilecek. Yasa tasarısının iptalini isteyen, çoğu gençlerden oluşan Hong Kong’lular protestolar sonucu yasa tasarısının askıya alınmasını sağladı.


Öte yandan özel bir yapıya sahip Hong Kong iki sistem tek devlet yapısıyla yönetiliyor. Hong Kong hükümetine ait yasalar da bulunuyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:59
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