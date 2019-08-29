Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler

HONG KONG (AA) - Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) bağlı askeri birliklerin, yıllık rutin rotasyon için Hong Kong'a girmeleri, halk arasında farklı tepkilere neden oldu. Hong Kong Yasama Konseyindeki muhalif delegeler, bunun "uyarı", halk arasında ise "olağan" bir durum olduğunu savunanlar var.



ÇHKO birliklerinin, Hong Kong'a sınır kenti Şıncın'dan yerel saatle 04.00'da yıllık rutin rotasyon için Hong Kong'a girdi.

Çin medyası, deniz, hava ve kara birliklerinin 1997'den bu yana yapılan rotasyonun 22'incisini tamamlandığını duyurdu.

Başkanlığını Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yürüttüğü Çin Merkezi Askeri Komisyonunun onayıyla yapılan rotasyon işlemiyle gelen yeni askerlerin iyi eğitim aldığına, Hong Kong'da son durum ve ilgili kanunlar hakkında bilgilendirildiklerine ve bir ülke iki sistemi koruyacaklarına işaret edildi.

- Muhalifler, bu hareketi "uyarı" olarak yorumladı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, söz konusu "rotasyona" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hong Kong Garnizonunun, bölgenin uzun vadeli istikrarını koruduğunu ve yasalara göre görevini yerine getirdiğini belirten Rın, kentteki askeri birliklerin öteden beri ulusal egemenliğin, güvenliğin ve bir ülke iki sistemin koruyucusu olduğunu dile getirdi.

Bölgede, hazirandan bu yana suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı geniş çaplı protestoların yürütüldüğü Hong Kong'da, muhalif delegeler bu hareketi "uyarı" olarak yorumlarken, askeri hareketliliğin "rotasyondan" ibaret olduğunu belirtenler de oldu.

Hong Kong Yasama Meclisindeki Civic Party delegesi Dennis Kwok, yerel basına yaptığı açıklamada, ÇHKO'nun Hong Kong'daki askeri hareketliliğinin "kasıtlı" yapıldığını ve halka uyarı girişimi olduğunu söyledi.

Dennis, "Bunun, ÇHKO'nun Hong Kong halkına askerlerin konuşlanabileceği uyarısı olduğuna ve kasıtlı yapıldığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Zamanlamanın tesadüf olduğunu umuyorum"



Kentte, hazirandan bu yana polis ve göstericiler arasındaki çatışmalara kadar varan gösterilerin ardından bölgeye yapılan rotasyonun "olağan" olduğunu düşünenler de var.



Söz konusu protesto ve askeri rotasyon hakkında kent sakinlerinin yorum yapmaktan çekindiği gözlemlenirken, basına konuşanlarsa gerçek isimlerin kullanılmaması ya da sadece isimlerinin soyadları olmadan kullanılmasını talep ediyor.

AA muhabirine konuşan Geleneksel Çin Tıbbı Pratisyeni John, Çin'in daha önce Hong Kong'a yönelik uyarılarda bulunduğunu anımsatarak, "Bunun (rotasyonun zamanlamasının) sadece bir tesadüf olduğunu umuyorum." dedi.

John, Çin'in bölgeye 1 Ekim'den önce müdahale etmesi konusunda çok fazla söylenti olduğuna işaret ederek, "Bilmiyorum çok fazla belirsizlikler var." ifadesini kullandı.

- "Barıştan çok şiddeti kullandıklarını düşünüyorum"

Benjamin Mang, gösterilerin arkasında birilerinin bulunduğunu ve gençlerin de bu kişileri takip ettiğini savunarak, "Başta Hong Kong Özel İdari Bölge hükümetinin tasarıyı geri çekmesini istiyorlardı, sonra tüm taleplerini değiştirdiler. Barıştan çok şiddeti kullandıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Çin'in Hong Kong'a müdahalesine yönelik Mang, "Ana kara Çin'in herhangi bir eyleme geçeceğini düşünmüyorum. Bence, Hong Kong polisi hala güvenliği idare edebilir." dedi.

Philip Wang ise Hong Kong'daki askeri rotasyona yönelik, "Bunun protestolardan veya herhangi bir nedenden yapılmadığını, normal bir rotasyon olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir birlik rotasyonundan korkmuyoruz. Halk, protesto talebini sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- Garnizonda 5 bin asker bulunuyor

ÇHKO'nun Hong Kong Garnizonu, bölgenin Çin'e devir sürecinde kurulmuştu. Kentin Admiralty bölgesindeki garnizonda, 5 bin askerin yer aldığı tahmin ediliyor.



Hong Kong Garnizonu, merkezi Guangcou'da bulunan Güney Saha Komutanlığına bağlı faaliyet gösteriyor.



Çin Kamu Güvenliğine bağlı polis güçleri, iade tasarısının iptali talebiyle yapılan protestoların başladığı geçen aylarda, Şıncın'da isyanla mücadele tatbikatları düzenlemiş ve Şıncın'a askeri sevkiyat yapılarak görüntüler, Çin'in sosyal medyasında paylaşılmıştı.



Söz konusu gelişmeler, Çin medyasında, Hong Kong'da protestoculara bir uyarı olarak nitelendirilmişti.

Kentte hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş, ardından tepkiler üzerine askıya alınmıştı.



