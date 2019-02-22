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Hong Konglu tekstil deviyle ‘Repreve’ anlaşması

Dünyanın önde gelen tekstil çözümleri sağlayıcılarından ve iplik tedarikçilerinden olan Unifi Asya Pasifik Limited Şirketi (UAP-Hong Kong) ile Kipaş Tekstil, geri dönüştürülmüş pet şişelerden elde edilen ve sürdürülebilirlik için büyük önem taşıyan “Repreve” elyaf ipliklerin Türkiye pazarına kazandırılması için iş birliğine gitti.

22 Şubat 2019 Cuma 15:07
Hong Konglu tekstil deviyle ‘Repreve’ anlaşması

Dünyanın önde gelen tekstil çözümleri sağlayıcılarından ve iplik tedarikçilerinden olan Unifi Asya Pasifik Limited Şirketi (UAP-Hong Kong) ile Kipaş Tekstil, geri dönüştürülmüş pet şişelerden elde edilen ve sürdürülebilirlik için büyük önem taşıyan “Repreve” elyaf ipliklerin Türkiye pazarına kazandırılması için iş birliğine gitti.



Unifi Asya Pasifik Limited Şirketi (UAP-Hong Kong), Repreve elyaf tedariği için Kipaş Tekstil ile Türkiye’de stratejik bir ticari anlaşmaya vardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre UAP ve Kipaş, kumaş üreticilerinin yanı sıra marka ve perakende iş ortaklarına; kaliteli hizmet ve hızlı pazarlama yoluyla Repreve bazlı temel elyaf alternatifleri sunmak için Türkiye’deki tedarik altyapısını güçlendirecek.



Geri dönüştürülmüş elyafın dünya lideri olan Repreve markası, plastik şişeler de dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor. Yapılan anlaşmayla Repreve ipliklerin, Türkiye piyasasına Kipaş‘ın güçlü üretim ve pazarlama gücü ile hızlı bir şekilde erişimi hedefleniyor. Repreve elyaf lifleri, Kipaş’ın envanterinde ‘raw white’ ve ‘dope dyed’ ürünlerin yanı sıra çeşitli kalitelerde ve lif uzunluklarında stoklanarak, Türkiye pazarında kaliteli Repreve ipliklerine hızlı erişim sağlanacak.



Hong Kong’ta gerçekleştirilen anlaşmaya dair açıklamalarda bulunan Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer, “Repreve elyaf Türkiye kalite standartlarımıza uygun ve sürdürülebilir çevreci bir ürün olması ile ön plana çıkıyor. Atık ürünlerden üretilen Repreveler üretim sürecinde polyestere göre daha az su ve enerji harcarken çok daha az sera gazı yayıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile Türkiye pazarında tercih edilen sertifikalı ve izlenebilir geri dönüştürülmüş polyester elyafı ihtiyacının Repreve ile karşılanacağına inanıyoruz.” dedi.



Unifi Asya Pasifik Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hongjun Ning ise anlaşma hakkında yaptığı açıklamada, “Tekstil üretimi için dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Türkiye’deki kumaş üreticileri ile bağlantı kurmaktan ve geri dönüştürülmüş Repreve polyester ürünleri, çevreye duyarlı bir seçenek sunmaya karar veren global marka ve perakende üretimi yapan Türk tekstil üreticilerine sunmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.


Repreve polyester elyaf, hem karışımlarda hem de yüzde 100 polyester yapılarında, yaygın olarak kullanılarak, gelişmiş işlevsellik için performans teknolojileriyle de birleştirilebiliyor. Kipaş’ın yatırımları ‘ring, open-end, siro compact, core spun ve air-jet’ dahil olmak üzere gelişmiş karıştırma ve eğirme özelliklerine sahip. Büyük kapasite ve esnek üretim yetenekleriyle Kipaş, birçok iplik spesifikasyonunda Repreve ile eğrilmiş ürünler isteyen müşterilerin ihtiyaçlarını bu iş birliği sayesinde karşılayabilecek.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:07
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