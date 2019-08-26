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Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong’da dünkü protestolarda 36 kişinin gözaltına alındığı açıklandı - Protestolarda yaralanan 15 polis ve 41 gösterici hastaneye kaldırıldı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:00
Hong Kong'daki protestolar

HONG KONG (AA) - Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolarda 36 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong Polis Gücünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün yapılan protesto gösterisi sonrası 29’u erkek, 7’si kadın 36 kişi gözaltına alındı.

Kenttin Kwai Fong bölgesinden başlayarak Tsuen Wan bölgesine doğru ilerleyen dünkü gösterilerde göstericilerle polis arasında yaşanan arbede sonrası 15 polis de yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Arbede sırasında 6 polis tabancasına davranırken, bir polis de uyarı ateşi açtı.

Açıklamada, göstericilerin kanun ve düzeni görmezden geldiği savunularak, yasa dışı davranışlar ve şiddet eylemleri kınandı.

- Gösterilerde 41 kişi yaralandı

Diğer yandan, Hong Kong’daki tüm hastaneleri yöneten Hastane İdare Bürosundan yapılan açıklamada, dünkü protestolardan sonra 41 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada yaralılardan 15’inin tedavisinin hastanelerde devam ettiği, diğerlerinin taburcu edildiği ifade edildi.

Hong Kong’da cumartesi ve pazar günleri yapılan gösterilerde kentin birkaç noktasında polis ve protestocular arasında çatışma yaşanmıştı.

Göstericiler demir çubuklar, çöp kutuları ile barikat kurarken, polis göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve TOMA ile müdahale etmiş, polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.

Kentte 3 aydır süren protestolarda polis dün ilk defa TOMA kullanmış ve tabancayla ateş etmişti.

- Çin'e iade tasarısı 

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.  

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor. 

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor. 

- Tasarı askıya alınmıştı 

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı. 

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti. 

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:00
  1. gözaltı
  2. Hong Kong
  3. suçluların iadesi yasası
  4. şemsiye protestoları

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