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Aktüel Hong Kong'da okul derslerinin "hassas" içeriklerine "revizyon"
Aktüel

Hong Kong'da okul derslerinin "hassas" içeriklerine "revizyon"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:36:09 -
Hong Kong'da okul derslerinin "hassas" içeriklerine "revizyon"

ANKARA (AA) - Hong Kong’da bir meslek örgütü, yerel hükümetin okul derslerindeki bazı konuları siyasi amaçlarla "revize" ettiğini duyurdu.

Kentte ticari, sosyal ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren Hong Kong Meslek Öğretmenleri Birliğinden (HKPTU) yapılan açıklamada, Eğitim Bürosunun düzenlediği toplantıya katılan çok sayıda yayınevine "ders içeriklerinin revizyonlu halini web sitelerine yüklemelerinin" söylendiği belirtildi.

HKPTU’nun özellikle lise düzeyi okulların ders kitaplarındaki içeriklerinde çok fazla değişiklik tespit ettiği aktarılan açıklamada, söz konusu değişiklerin "siyasi inceleme" şüphesiyle yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, revizyonlara örnek olarak, "Liberal Çalışmalar" isimli bir derste, sivil itaatsizlik üzerine tartışmaların silindiği gösterildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu revizyonlarla derslerin amacı ve kapsamı arasında herhangi bir neden olmadığı ifade edildi.

- "Liberal Çalışmalar" daha önce Baş Yöneticinin hedefi olmuştu

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, okullarda öğrencileri "zehirleyen" bazı müfredatların elden geçirileceğini, "Liberal Çalışmalar" gibi bazı derslerden endişe duyduğunu belirterek, yıl sonunda bu derslerin nasıl öğretilmesi gerektiği konusunu ele alacaklarını dile getirmişti.

Eğitim sisteminin "kapısız tavuk kümesi"ne dönüşemeyeceği değerlendirmesinde de bulunan Lam, birilerinin kapıyı tutması ve sorun çıkarsa çözmesi gerektiğini söylemişti.

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