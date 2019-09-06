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Hong Kong'da insan zinciriyle protesto

Lise öğrencileri, Hong Kong'un çeşitli bölgelerinde insan zinciri oluşturdu- Suçluların Çin'e iadesi tasarısının geri çekilmesini yeterli bulmayan protestocular, tüm taleplerinin yerine getirilmesini istiyor

06 Eylül 2019 Cuma 11:21
Hong Kong'da insan zinciriyle protesto

PEKİN (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yüzlerce lise öğrencisi el ele tutuşarak oluşturdukları insan zinciriyle gösterisi düzenledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'un Kowloon Tong, Tai Po ve Hong Kong Island bölgelerinde toplanan yüzlerce lise öğrencisi, el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın çarşamba günü suçluların Çin’e iadesi tasarısının geri çekileceği açıklamasının yeterli olmadığı yönünde slogan atan göstericiler, tüm taleplerin karşılanması çağrısında bulundu.

Bu arada hükümet yanlısı delegelerden Junius Ho, protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, derslerin boykot edilmesine yönelik işaretlerin bulunduğu yüze yakın lisede denetim yapılması için bir ekip kurulduğunu belirtti.

Hong Kong'da haziran ayından bu yana düzenlenen protestolarda göstericiler, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

- Suçluların iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor. 

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor. 

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor. 

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, daha önce toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor. 

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.  İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı. 








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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:21
  1. Çin
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  4. suçluların Çin'e iadesi tasarısı

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