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Aktüel

Hong Kong’da gözaltına alınan muhalif medya lideri ve çalışanları kefaletle serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:24:11 -
Hong Kong’da gözaltına alınan muhalif medya lideri ve çalışanları kefaletle serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde ulusal güvenlik kanunu ihlal etmek ve yabancı ülkelerle gizlice iş birliği yürütmek suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif medya lideri ve çalışanları kefaletle serbest bırakıldı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, kentte pazartesi gözaltına alınan muhalif medyadan Apple Daily ve Next Digital’in kurucusu ve iş adamı Jimmy Lai, bazı aile üyeleri, bu şirketlerin bazı üst düzey yetkilileri ile muhaliflerin ileri gelenlerinden Agnes Chow kefaletle serbest bırakıldı.

Lai, emniyetten çıkarken kurucusu olduğu Apple Daliy gazetesinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Chow ise hükümetin yeni güvenlik kanununu siyasi muhalifleri baskı altına almak için kullandığını öne sürdü.

- Gözaltılar Batı’dan tepki çekmişti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yaptığı açıklamalarda, Lai'in gözaltına alınmasına tepki göstermiş, muhalif iş adamının "Hong Kong halkı için iyi işler isteyen bir vatansever olduğunu" belirtmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yaptığı yazılı açıklamada, gözaltıların, yeni güvenlik yasasının ifade özgürlüğü ve basını bastırmaya yönelik kullanıldığına dair endişeleri tetiklediğini kaydetmişti.

Hong Kong’da dün gözaltıları protesto etmek isteyenler, Apple Daily gazetesini satın alarak Lai ve gazeteye desteklediklerini bildirmiş, günlük tirajı 70 bin civarında olan gazete 500 bin adet satılmıştı.

- Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklıyor. İlgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

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