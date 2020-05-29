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Aktüel

Hong Kong'da göstericilerden Ulusal Güvenlik Yasası'na protesto

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:11:39 -
Hong Kong'da göstericilerden Ulusal Güvenlik Yasası'na protesto

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde çok sayıda kişi, Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'nı protesto etti.

Hong Kong'un merkezinde yer alan bir alışveriş merkezinde toplanan göstericiler, Çin'de onaylanan güvenlik yasasını protesto ederek slogan attı. Protestocular, "Özgür Hong Kong" ve "Hong Kong için bağımsızlık" yazılı pankartlar taşıdı.

Alışveriş merkezinin dışında bekleyen polisler, göstericilere müdahale etmedi.

- Yasa

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Yasa, Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek.

Çin medyasınca "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açan yasaya, Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkeler karşı çıkıyor.

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