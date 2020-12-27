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Aktüel Hong Kong polisi ulusal güvenlik kanununu ihlal etmekle suçlanan 30 firarinin peşinde
Aktüel

Hong Kong polisi ulusal güvenlik kanununu ihlal etmekle suçlanan 30 firarinin peşinde

Yeniakit Publisher
2020-12-27 18:54:57 -
Hong Kong polisi ulusal güvenlik kanununu ihlal etmekle suçlanan 30 firarinin peşinde

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, polisin ulusal güvenlik kanununu ihlal ederek yurt dışına kaçan 30 muhalifin peşinde olduğu bildirildi.

"South China Morning Post" gazetesine konuşan emniyetten bir yetkili, haziran ayında kentte ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından muhalif figürlerden 30 kişinin yurt dışına kaçtığını belirtti.

"Arananlar listesindekiler, Hong Kong'lu. Ancak onlar kentte değiller. Onların çoğu şu anda Avrupa, ABD ve Tayvan'da." bilgisini veren yetkili, söz konusu firarilerin ayrılıkçı faaliyetlere karışmak, dış güçlerle iş birliği yaparak ulusal güvenliği tehlikeye atmak veya yeni kanuna göre yasa dışı sayılan diğer eylemlerle suçlandığını aktardı.

- Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 30 Haziran’da yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.


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