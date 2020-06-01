Hong Kong polisi, Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasakladı

ANKARA (AA) - Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, Çin'in başkenti Pekin'de 31 yıl önce meydana gelen Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenini bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle yasaklandı.



"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle protestolara sahne olan Hong Kong'da polis, yıl dönümü yaklaşan Tiananmen olaylarında ölenleri anmak için toplanmanın yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada, son 2 günde yurt içi kaynaklı 5 Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine sosyal mesafe kurallarına dikkat çekildi.



Kovid-19 nedeniyle en fazla 8 kişinin bir araya gelmesine izin verildiği anımsatılan açıklamada, halkın toplanmasının salgının yayılma riskini artıracağı belirtildi.

Böylelikle Hong Kong'da her yıl, Tiananmen Meydanı'nda demokrasi yanlısı göstericilerin bastırılması sırasında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreni ilk kez yasaklanmış oldu.

Diğer yandan, töreni organize eden "Çin'in Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı", olayların yıl dönümü olan 4 Haziran'da gece saygı duruşunda bulunmak için Viktorya Park'ta bir araya geleceklerini duyurdu ve halka kentte mum yakmaları çağrısında bulundu.

- 1989'daki olaylar

Çin'de 1989 yılının nisan ayından başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Çin'in halen uluslararası toplum tarafından kınanmasına sebep olan olaylarda, 1978 yılındaki dışa açılımdan sonra uygulanan ekonomik reformların tetiklediği işsizlik, Çin Komünist Partisinin tutumu ve siyasi bozulma gibi nedenlerin etken olduğu kaydediliyor.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçı'na göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Diğer yandan, olayların ardından çok sayıda devlet ve parti yetkilisi gözaltına alınmış ya da ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Çin'in yakın tarihinde geniş yankı uyandıran "Tiananmen olayları", ülkedeki yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından halen tam olarak bilinmiyor.

Hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlik, her yıl Tiananmen olaylarının yaşandığı günde Hong Kong'da yapılıyor.

- Ulusal Güvenlik Yasası

Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis), 28 Mayıs'ta Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etmişti.

Yasa, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Çin medyasınca "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açan yasaya, Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkeler karşı çıkıyor.