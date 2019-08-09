0553 313 94 23

Hong Kong havalimanı, gösteriler nedeniyle kapatıldı

Hong Kong Chec Lap Kok Havalimanı, 3 gündür süren gösteriler nedeniyle ülkeden çıkacaklar hariç herkese kapatıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:50
Hong Kong havalimanı, gösteriler nedeniyle kapatıldı

Hong Kong Chec Lap Kok Havalimanı, 3 gündür süren gösteriler nedeniyle ülkeden çıkacaklar hariç herkese kapatıldı.


Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesi yasa tasarısı üzerine başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Son haftalarda şehirde şiddet olaylarının artması ve çetelerin hükumet karşıtlarına saldırması şehirde karışıklığa neden oldu. Protestocuların, Hong Kong Chec Lap Kok havalimanında düzenlediği protesto, 3’üncü gününe girdi. Güvenlik ekipleri ise gösterileri engellemek için “ekstra güvenlik önlemleri” alarak havalimanını umuma kapattı. Görevliler, gösterileri engellemek amacıyla, sadece ülkeden çıkış belgeleri tam olan kişilerin havaalanına girebileceği duyurdu.


Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, sadece önümüzdeki 24 saati kapsayan bileti bulunan, geçerli pasaporta sahip yolcular ve kimlikleri ile birlikte havalimanı çalışanlarının havaalanına girişine izin verileceği kaydedildi.


Bölge yönetimi, protestoları engellemek için, 2014’te yaşanan protestolar sırasında komiser yardımcısı olan Alan Lau Yip-Şing’i tekrar göreve çağırdı.


Hafta sonu ise göstericiler şehir genelinde protestolarına devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Kızılay, deprem sonrası Denizli halkının yaralarını sarıyor
    1. Türk Kızılay, deprem sonrası Denizli..
    2. Toplu ulaşım ücretsiz
    3. Cuma Hutbesi’nde huzurlu toplum vurgusu!
    4. Erzincan’da vatandaşların kış hazırlığı
    5. Bayram sonrası, önce yavaş yavaş, daha..
    6. Modern mezbaha Kurban Bayramına hazır
    7. Şampiyon Taekwondoculardan Eskici’ye..
    8. Almanya ve Türkiye yapay zekada..
    9. Trabzon Havalimanı'ndan 2 milyon 164..
    10. Tarsus Belediye Meclisi’nde işaret..
    11. Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep..
    12. TRT Çocuk'tan çocuklara bayram sürprizi
    13. Orhangazi Kent Konseyi’nde Şinasi Kaya..
    14. Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon..
    15. AK Parti’li Akkal Selendi’de..
    16. Büyükşehir Avrupa Şampiyonu Benay..
    17. Develi Kaymakamı Duru Kurban Bayramı..
    18. Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
    19. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı..
    20. Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı
    21. Yeni Malatyaspor umudunu koruyor
    22. Antalya'da midibüsle kamyonet..
    23. Vedat Muric: Fenerbahçe tarihine adımı..
    24. Kaş’a ‘masalcı’ geldi
    25. Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri..
    26. Bayburt’ta köylüler, güneş altında..
    27. Oto bakım servislerinde bayram..
    28. Çin'de ülke genelindeki polislere..
    29. Antalya OSB’de, itfaiyecilere özel..
    30. Spor Kulübü, bayram mesajını Ali..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!