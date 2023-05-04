Hong Kong, Fed faiz artırımının ardından taban faiz oranını %5,5′e çıkardı
Hong Kong’un para otoritesi HKMA, ABD Federal Rezervinin Perşembe günü Federal Fon oranını yüzde 5-5,25′e yükseltme hamlesini takiben taban faiz oranını yüzde 5,5′e yükseltti.
Hong Kong taban oranı, hangisi daha yüksekse, ABD federal fon oranının alt sınırını 50 baz puan üzerinde takip etmeye devam etti.
HKMA, gecelik ve bir aylık HIBOR’ların beş günlük hareketli ortalamalarının ortalaması yüzde 3,28 olurken, taban oranın yüzde 5,5 olarak belirlendiğini söyledi.
Hong Kong doları 1983′ten beri dolara sabitlendi ve ABD doları başına 7,75 ila 7,85 Hong Kong doları arasında sıkı bir bantta işlem görüyor.
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