Hong Kong faciası sonrası yangın güvenliği uyarısı! Uzmanlar: İlişkin büyüme tahminlerini yükseltti!

Gündem

Hong Kong faciası İstanbul için böyle uyarıya sebep oldu. Yüksek katlı binalardaki güvenlik zafiyetlerine ilişkin büyüme beklentileri sonrası uzmanlar tahminlerini yükseltti. Yangın güvenliğinin büyükşehirde faaliyete geçiyor olması gerekiyor diyerek uzmanlar uyarılar yapıyor.

Hong Kong faciası sonrası İstanbul'a uyarı: Hong Kong'ta bir gökdelende çıkan yangında 159 kişinin hayatını kaybetmesi ve 40 kişinin hâlâ bulunamaması, yüksek katlı binalardaki güvenlik zafiyetlerini yeniden tartışmaya açtı.

Faciaya ait görüntüler dünya kamuoyunda etkisini sürdürürken, Türkiye’de benzer bir olayın yaşanmaması için uzmanlar uyarılar yapıyor.

 

Uzmanların güvenlik zafiyetlerine ilişkin büyüme beklentileri var...

Bu isimler arasında yer alan Yangın Güvenlik Uzmanı Levent Yasa, yangın güvenliğinin tek bir önleme indirgenemeyeceğini, birçok unsurun bir arada değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

“YANGIN GÜVENLİĞİ TASARIM AŞAMASINDA BAŞLIYOR”

Son 20 yılda Türkiye'de çok sayıda yüksek katlı bina yapıldığını belirten Yasa, yangına karşı alınacak önlemlerin tümünün kontrol altında ve standartlara uygun şekilde olması gerektiğine işaret etti.

Yasa, yangın güvenliğinin binanın tasarım aşamasında başladığını belirterek; kaçış yolları, kaçış merdivenleri, yangın korunma için sprinkler ve yangın söndürme sistemleri ile duman tahliye sistemleri, acil durum kaçış yönlendirmeleri ve aydınlatmalarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.


Bu sistemlerden birinin eksik olmasının güvenlik açığı yaratacağını vurgulayan Yasa, "Yangın çıkarabilecek herhangi bir kaynak varsa binada, özellikle yüksek binalarda çıkan yangınlarda bu kaynakların da mutlaka kontrol altında tutulması gerekiyor." dedi.


Yasa açıklamalarında önemli bir de çağrı yaptı. İstanbul'daki 50,5 metreden uzun yapılara dikkat çeken Yasa, "Kaçış mesafeleri ve kaçış merdivenlerinin mutlaka standartlara uygun olması lazım. Eğer standartlara uygun kaçış merdivenlerini biz dizayn edemezsek ve insanları buralardan kaçıramazsak maalesef ölümlerle karşılaşıyoruz ki Hong Kong'ta meydana gelen olayda da insanlar binalardan çıkamadılar, kaçamadılar. Bu yüzden can kayıpları meydana geldi." şeklinde konuştu.

Yasa, "Özellikle 50 metrenin, 50,5 metrenin üzerindeki binalarda iki kapalı kaçış kovanı bulunması gerekiyor. Bu kaçış kovanlarından birinin mutlaka basınçlandırılması ve içeriye dumanın girmesinin engellenmesi gerekiyor ki, insanlar kaçtıklarında dumanın zehirli etkilerine maruz kalmadan hızlı bir biçimde binayı terk edebilsinler." ifadelerini kullandı.

Yangın güvenliği sistemlerinin bakımının ihmal edildiğini söyleyen Yasa, kaçış holleri ve merdivenlerin depo olarak kullanıldığını söyledi.

 

Yasa yangınlarda dumanın en büyük ölüm nedeni olduğunu hatırlatarak, yangın tatbikatlarından bina yöneticileri ve bina sahiplerinin sorumlu olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle sitelerde de yönetim şirketleri varsa eğer, yönetim şirketleri bu tatbikatları ve eğitimleri yaptırmak zorundalar. Eğer ki bu tatbikatlar yapılmazsa insanlar tahliyeyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar.

Yangın ekipleri oluşturulmuşsa, acil durum ekipleri oluşturulmuşsa bu ekipler olası bir yangına nasıl müdahale edeceklerini bilmiyorlar, tahliyeyi nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar.

O yüzden mutlaka yönetmeliklerimize uygun olarak tatbikat ve eğitimlerin düzenlenmesi gerekiyor ki insanlarımız bu konuda bilinçlensin."

