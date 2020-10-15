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Aktüel Hong Kong, ABD'nin ithal ettiği ürünlere "Çin malı" etiketi koydurma şartını protesto etti
Aktüel

Hong Kong, ABD'nin ithal ettiği ürünlere "Çin malı" etiketi koydurma şartını protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-10-15 00:02:02 -
Hong Kong, ABD'nin ithal ettiği ürünlere "Çin malı" etiketi koydurma şartını protesto etti

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, ABD'nin ithal ettiği mamul ürünlerin ambalajlarına "Çin malı" etiketi konulması zorunluluğunu protesto etti.

"South China Morning Post" gazetesinde yer alan habere göre, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) Cenevre'de düzenlenen Genel Konsey toplantısında söz alan Hong Kong temsilcisi Laurie Lo, Washington yönetiminden etiket şartını kaldırmasını istedi.

Lo, ABD'ye DTÖ üyesi olarak sorumluk ve taahhütlerine yerine getirme ve örgütün ithal malların menşei konusunda koyduğu kurallara uyma çağrısı yaptı.

Washington yönetiminine söz konusu şartı geri almaları için eylül ayında başvurduklarını ve bir yanıt alamadıklarını belirten Lo, Hong Konglu üreticilerin ürünlerine kendi menşei bilgileri yerine "Çin malı" ibaresini koymaya zorlanması halinde uyuşmazlığın çözümü için tahkim mekanizmasını devreye sokmak üzere DTÖ'ye resmi başvuru yapacaklarını belirtti.

ABD ağustosta Pekin yönetiminin yeni Ulusal Güvenlik Yasası'nın Hong Kong'da yürürlüğe girmesine tepki olarak Hong Kong'dan ithal mamul mallara "Çin malı" etiketi konulmasını zorunlu kılacağını duyurmuştu. Söz konusu tedbirin, Washington'ın Hong Kong'un "özel ticaret statüsünün" kaldırması kapsamında alındığı belirtilmişti.

Washington yönetimi ayrıca hassas teknoloji ürünlerinin ihracatı konusunda Çin anakarasına uyguladığı gümrük kontrollerini Hong Kong'u kapsayacak şekilde genişletme kararı almıştı.

Hong Kong yönetimi, dün yaptığı açıklamada, etiket zorunluluğunun Hong Kong'un Çin anakarasından ayrı bir gümrük bölgesi olarak statüsünü yok saydığını ve düzenlemenin her iki taraftaki işletmeler ve müşteriler için gereksiz bir yüke yol açacağını ifade etmişti.

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