Honda’ya Red Dot’tan ‘En İyinin En İyisi’ ödülü

Dünyanın en prestijli uluslararası ödülleri arasında yer alan Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 2024 yılı Tasarım Konsepti kategorisinin kazananları açıklandı. 2023 Red Dot Tasarım Ödülleri’nde Honda’nın Civic e:HEV ve Civic Type R otomobil modellerinin kazandığı ödüllerinin ardından bu kez de Honda 0 Serisi'nin amiral gemisi konsept modeli Saloon, Tasarım Konsepti kategorisinde 'Red Dot: En iyinin en iyisi 2024' ödülünü kazandı. Ayrıca Honda 0 Serisi'nin diğer konsept modeli olan Space-Hub da aynı kategoride ödüle layık görüldü. Nisan ayında açıklanan Red Dot Tasarım Ödülleri 2024’te de yıllardır sürdürdüğü başarıyı perçinleyen Honda’nın EM1 e:elektrikli scooter, ultra kompakt katlanabilir elektrikli scooter Motocompacto, BF350 büyük boy dıştan takma motor ve Miimo robotik çim biçme makinesi modelleri de Ürün Tasarımı ödülünün sahibi oldu.

Honda Ar-Ge Tasarım Merkezi Operasyon Direktörü Toshinobu Minami, bu yıl nisan ayında Ürün Tasarımı kategorilerinde aldığımız ödüllerin ardından Red Dot Tasarım Ödülleri’nin Tasarım Konsepti kategorisinde ödül kazanmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda ‘En İyinin En İyisi’ seçilen sedan konsepti Saloon’u; Honda’nın büyük dönüşümünü temsil etmesi, ‘çevre, toplum ve müşterilerle uyum’ temasını yansıtması ve ilk bakışta diğer modellerden ayrışması için özgün bir tasarım olması amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi. İnsanları heyecanlandıran ve günlük hayatlarını kolaylaştıran mobilite ürünleri tasarlamaya devam edeceklerinin altını çizen Minami, Honda’nın kazandığı ödüllerin hem tasarım hem de katma değer yaratma konusunda çalışmalarına devam etmesine katkı sağladığını belirtti.

Honda 0 Serisi’nin amiral gemisi: Saloon

Honda 0 Serisi, markanın küresel elektrikliye geçiş yaklaşımının en son adımı olarak 2024 yılının ocak ayında Amerika Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtıldı. Saloon ve Space-Hub konseptleri, Honda'nın gelecekteki elektrikli araç gelişiminin temelini oluşturan ‘İnce, hafif ve akıllı’ prensipleri ile tasarlandı. Önden arkaya doğru yükselen yumuşak geçişli tasarım çizgisiyle dikkat çeken, alçak ve geniş bir yapıya sahip 0 Serisi’nin amiral gemisi Saloon, dış tasarımıyla aracın esnekliğini ve dinamizmini vurguluyor. Dik yan camlar geniş bir yan açı oluştururken, konsept modelin gövde formu da lastikleri vurgulamak üzere eşiklere doğru daralıyor. İç tasarımda da gelişmiş kullanıcı dostu arayüzü (UI) ve insan makine arayüzü (HMI) özellikleri bulunuyor. Gövdesinin alçak yapısının yansıttığı sportif çizgiler, Saloon modelini öne çıkarırken; aynı zamanda konsept model, göründüğünden daha geniş ve ferah bir iç mekan da sunuyor. CES’te ilk Honda 0 Serisi’nin sedan konseptine dayanacağı da açıklanırken; Saloon sedan konseptini temel alacak olan serinin ilk modelinin 2026 yılında ABD'de ve daha sonra Japonya, Avrupa gibi diğer pazarlarda da satışa sunulacağı belirtildi.