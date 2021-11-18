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Ekonomi Honda’dan kışa özel bakım avantajı
Ekonomi

Honda’dan kışa özel bakım avantajı

Honda, 11 Aralık’a kadar 2017 model ve öncesi otomobillerinde geçerli olacak kış servis kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:07:00 -
Honda’dan kışa özel bakım avantajı

Honda, kampanya tarihleri boyunca kış bakımı yaptırmak isteyenlere özel olarak bakım paketlerine ek tamir, parça ve işçiliklerinde yüzde 20 indirim avantajı sunuyor. Ayrıca tüm Honda modellerini kapsayan fren disk ve balatalarında sunulan yüzde 30 indirim, motor ve şanzıman takozlarında sunulan yüzde 30 indirim ve CVT yağlarında sunulan yüzde 40’a varan indirim imkanı da Honda yetkili servislerinde bakım kampanyası süresince devam ediyor.

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