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Honda'dan Civic ve CR-V modellerine özel kampanya

Honda'nın Civic ve CR-V modellerine özel sunduğu kampanya devam ediyor

08 Eylül 2019 Pazar 12:32
Honda'dan Civic ve CR-V modellerine özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Honda'nın segmentinde fark yaratan Civic ve sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V modellerine özel sunduğu kampanyaları eylül ayında da sürüyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda, Civic Sedan ve CR-V modelleri için eylül ayında da özel fırsatlar sunuyor.

Eylül ayı sonuna kadar Honda'nın Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere 50 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay taksit imkanı sağlanıyor. Honda, standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan modelleri için eylül ayı boyunca kredi kampanyasının yanı sıra 10 bin kilometre bakımı ve +1 yıl garanti hediye ediyor.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile Honda CR-V için de eylül ayı boyunca 100 bin TL’ye faizsiz 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:32
  1. Civic
  2. CR-V
  3. Honda

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