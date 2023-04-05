Honda ve TOGG otobanda böyle kapıştı... Zar zor yetişebildi

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg yollarda boy göstermeye devam ediyor. Honda Civic kullanan bir sürücünün test sürüşündeki Togg'a yetişmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Honda sürücüsü uzun uğraşlar sonucu Togg'u yakalarken, o sırada hız göstergesinin 211 kilometreye ulaştığı görüldü.

İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un çekilişi de tamamlandı. Aracın test sürüşleri devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu.

Honda Civic model bir aracın sürücüsü, test sürüşü için trafiğe çıkan Togg'la otobanda adeta kapıştı. Honda sürücüsü Togg'a yetişebilmek için büyük çaba sarf etti.

İbre 211 kilometreyi gördü

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda Togg ile yarışan Honda'nın hız göstergesinin 211 kilometreyi görmesi dikkat çekti. Görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

TOGG'un fiyatı ne kadar?

Tüm Türkiye tarafından merakla beklenen Togg'un fiyatı belli oldu. Buna göre; TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL ile başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

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