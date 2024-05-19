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Teknoloji Honda ve IBM yapay zeka işine girdi
Teknoloji

Honda ve IBM yapay zeka işine girdi

Yeniakit Publisher
2024-05-19 03:46:00 -
Honda ve IBM yapay zeka işine girdi

Japon otomotiv devi Honda, IBM ile yapay zeka alanında işbirliği yaptığını açıkladı.

Honda ve IBM yaptıkları açıklamada, geleceğin araçlarına yönelik çip ve yazılım gibi yeni nesil bilgi işlem teknolojileri için uzun vadeli araştırma ve geliştirme konusunda işbirliği yapmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Her iki şirket de bu ortaklığı yeni nesil araçlar için stratejik bir temelde görüyor.

Honda ve IBM'den kritik ortaklık

Şirketler tarafından yapılan açıklamada yapay zekanın otomobillere gelmesiyle birlikte araç üreticilerinin otonom sürüş teknolojisi için rekabet edeceği belirtiliyor. Bu süreçte ise SDV tabanlı (yazılım tarafından tanımlanmış -software-defined vehicles-, sadece yazılım tarafından geliştirilmek yerine yazılım tarafından çalıştırılan araçlar) araçların öneminin artacağının altı çiziliyor.

Dolayısıyla 2030 gibi yakın bir gelecekte yeni nesil araçlar, akıllı telefonlar gibi gelişmiş SDV özelliklerini uzaktan yapılan güncellemelerle alacak. Her iki şirket de SDV'lere yönelik talebin artmasını bekliyor. Ek olarak SDV’lerin geleneksel mobilite ürünlerine kıyasla yarı iletkenlerin tasarım karmaşıklığını, işlem performansını ve buna bağlı güç tüketimini önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor.
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