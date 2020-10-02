Honda sıfır emisyon teknolojisine odaklanmak için F1'den çekiliyor

İcra Kurulu Başkanı Takahiro Hachigo, yaptığı basın açıklamasında kararın eylül sonunda verildiğini ve şirketin F1'e geri dönmeyi düşünmediğini belirtti. Bunun koronavirüs salgınının bir sonucu olmadığını söyleyen Başkan Takahiro Hachigo, uzun vadeli karbonsuz hedef için alınmış bir karar olduğunu ifade etti.

Tüm diğer otomobil üreticileri gibi Honda da düşük veya sıfır emisyonlu araçlar gibi yeni modellerle pazar payını yakalamak için üretim planlarınıdenetliyor.

Honda Motor Company için karara varmanın ne kadar zor olduğunu bildiklerini söyleyen Red Bull Takım Müdürü Christian Horner da yaptığı açıklamada, kararın nedenini anladıklarını ve saygı duyduklarınısöyledi.