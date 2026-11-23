Honda Motosiklet Türkiye, garanti uygulamasında kapsamlı bir değişikliğe gitti. Honda Motosiklet Türkiye, 23 Kasım 2026 itibarıyla 2+2 Yıl Garanti Programı’nı tüm Honda motosiklet modelleri için geçerli hale getiriyor. Daha önce standart olarak sunulan 2 yıl veya 30.000 kilometrelik garantiye ek olarak yalnızca 200 cc ve üzeri modellerde uygulanan program, yeni düzenlemeyle 200 cc altındaki modelleri de kapsıyor. Böylelikle tüm Honda motosiklet kullanıcıları, motosikletlerinin ilk satış tarihinden itibaren 4 yıl veya 100.000 kilometreye kadar (hangisi önce dolarsa) garanti güvencesinden yararlanabilecek. Honda, bu uygulamayla müşterilerine satın alma sonrasında da uzun vadeli bir güvence sunmayı hedefliyor.

Türkiye’de üretilen tüm PCX125 modelleri kapsamda

Yeni garanti uygulaması, Türkiye’de üretilen tüm Honda PCX125 modellerini kapsıyor. Honda’nın global kalite standartları doğrultusunda üretilen bu modeller, uzatılmış garantiyle satış sonrasında da güvence altına alınıyor.

23 Kasım 2026’dan itibaren satılacak Türkiye üretimi PCX125 modelleri, doğrudan 2+2 Yıl Garanti Programı kapsamında sunulacak. Bununla birlikte, 6 Haziran 2026’dan itibaren satışı gerçekleşen tüm yerli üretim PCX125 modelleri de geriye dönük olarak aynı garanti kapsamına dahil edilecek. Daha önce satın alınan motosikletlerin garanti kapsamının ücretsiz olarak 4 yıl veya 100.000 kilometreye güncellenmesi için kullanıcıların 1 Aralık 2026 – 31 Mart 2027 tarihleri arasında Honda yetkili bayilerine başvurarak yeni garanti kitapçığını imzalamaları gerekiyor.

Ticari kullanıcılar kapsama dahil

Motosikletler, bireysel ulaşımın yanı sıra ticari faaliyetlerde de önemli bir rol üstleniyor. Honda Motosiklet Türkiye, yeni uygulamasıyla ticari amaçla kullanılan motosikletleri de garanti kapsamına alarak motosikletini işinin bir parçası olarak kullananların güvence ihtiyacına da yanıt veriyor.

İkinci el satışta garanti yeni sahibine devrediliyor

2+2 Yıl Garanti Programı'nın sunduğu güvence, motosikletin ikinci el olarak satılması durumunda da devam ediyor. Garanti, motosikletin el değiştirmesiyle aynı koşullarda yeni sahibine devrediliyor. Garanti avantajı, yalnızca ilk kullanıcıyla sınırlı kalmayarak motosikletin sonraki sahiplerini de kapsıyor.

Garanti koşulları nelerdir?

Güncellenen garantinin geçerli olabilmesi için, motosikletin kullanıcı kitapçığında belirtilen tüm periyodik bakımlarının Honda Yetkili Servislerinde eksiksiz olarak yaptırılması gerekiyor. Yetkili servislerde yapılan bakımlar, motosikletlerin uzun yıllar yüksek performansla ve güvenle kullanılmasına katkıda bulunuyor. Honda Motosiklet’in Türkiye genelindeki geniş yetkili bayi ve servis ağı, eğitimli teknik kadrosu ve Honda’nın global standartlardaki parça ve işçilik kalitesi, 4 yıllık garanti güvencesini gerçek bir hizmet deneyimine dönüştürüyor.