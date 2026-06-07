Honda Motosiklet Günleri 5’inci kez başlıyor

Honda Motosiklet Günleri, bu yıl beşinci kez motosiklet tutkunlarını aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Motosiklet tutkunlarını bir araya getiren Honda Motosiklet Günleri, 12 – 14 Haziran 2026 tarihleri arasında Honda Motosiklet Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinlik alanında Türkiye’de üretilen Honda PCX125 ve yenilenen Honda modelleri ziyaretçilerle buluşacak, katılımcılar test sürüşleri ile farklı motosiklet modellerini deneyimleyebilecek.

Türkiye’de motosiklet kültürünün gelişimine katkı sunulması hedeflenen etkinlikte; sürüş psikolojisinden sürücü sağlığına birçok alanda uzman isimlerle gerçekleştirilecek söyleşiler, sürüş deneyimlerine dair sohbetler, güvenli sürüş eğitimleri, simülasyon deneyimleri, çocuklara özel aktiviteler ve yarışmalar yer alacak. Üç gün boyunca sürecek Honda Motosiklet Günlerinde, her yaştan motosiklet sever için zengin içerikli bir deneyim sunulacak. Etkinliğe katılmak isteyenler hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden dolduracakları form aracılığı ile oluşturdukları dijital davetiyedeki QR kodu kullanılarak alana ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

Katılımcılar Adventure, Naked, Supersport, Touring ve Scooter segmentlerinden farklı modellerle test sürüşü gerçekleştirebilecek. Honda mühendisliği imzasını taşıyan motosiklet modelleri ile test sürüşüne katılabilmek için katılımcılar, hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden form doldurarak randevu oluşturabilecek.

Etkinlikte katılımcılar; motosiklet ile psikoloji, sağlıklı sürüş pozisyonları, uzun seyahat rotaları, sürüş deneyimleri gibi birçok farklı disiplinin bir arada olduğu ve uzman isimlerin yer alacağı söyleşileri dinleme fırsatı yakalayacak.

Aileleri ile alana gelen çocukların da keyifli bir hafta sonu geçirmesi için Honda Motosiklet Günleri’nde çocuklar için Honda’nın dünya çapında uyguladığı Ayatorii Eğitimi gerçekleştirilecek. Temel trafik ve güvenlik kurallarının yer aldığı Ayatori Eğitimi’nin yanı sıra çocuklar özel oyun alanlarına vakit geçirebilecek ve boyama etkinliklerine katılabilecek.