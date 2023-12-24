  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Polonyalı isim Türk F-16’larıyla tarih yazdı! Dünya bunu konuşuyor

Bakanlıktan Kızıl Goncalar kararı! İptal edildi

Yunan isimden Erdoğan için gündeme oturacak itiraf: Dürüst olmak gerekirse hiç yaşamadık

TB2 SİHA'lar neler yaptırdı neler! İHA’ları termobarik roketle donatmaya başladılar

Terörist Gülen'den yeni talimatı: Erkeklere David, kızlara Mary

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları hakkında şok karar!

96 saatten az kaldı! Tüm dünya Türkiye'nin savaş uçağı için nefesini tuttu, F-35'i piyasadan silmeye geliyor

Havada zor anlar! Uçaklar böyle savruldu

Yurt dışı planınızı buna göre yapın! Hangi pasaport türü neye hizmet ediyor?

Türk savunma sanayii şirketinden beklenmedik karar! 'Oraya giriyoruz' diyerek tüm Türkiye'ye ilan ettiler
Otomotiv Honda markasında bomba indirim var: 185 bin lira indirdi! Şoka sokan ucuz otomobil, Civic fırsatı! Duyan arkadaşını çağıracak
Otomotiv

Honda markasında bomba indirim var: 185 bin lira indirdi! Şoka sokan ucuz otomobil, Civic fırsatı! Duyan arkadaşını çağıracak

Yeniakit Publisher
2023-12-24 00:29:00 - 2023-12-24 00:55:47
Honda markasında bomba indirim var: 185 bin lira indirdi! Şoka sokan ucuz otomobil, Civic fırsatı! Duyan arkadaşını çağıracak

Honda otomobil üreticisi, Civic modeli ile Türkiye'deki birçok insanın ilgisini çekiyor. ilgili şok indirimde: 185 bin TL indirim olduğu da gözlemlendi. Öte yandan bir çok versiyonundan da ucuz olduğu görüldü. İşte Honda Civic ile ilgili detaylar…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok otomobil üreticisi, çeşitli kampanyalar sunarak piyasayı canlandırmak için adımlar atabiliyor. Bu noktada Honda otomobil üreticisinin de Civic modelinde 185 bin TL indirim yaptığı gözlemlendi. Ayrıca Civic modelinin bir Fiat Egea versiyonundan bile uyguna sunulduğu görüldü.

Fiat otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok insanın ilgisini uygun fiyatlı Egea modelleri ile çekebiliyor. Nitekim yayımlanan güncel Fiat Egea Cross Limited fiyat listesi incelendiğinde, 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyon otomobil modelinin kampanyalı olarak 1.428.900 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Öte yandan Honda Civic 1.5L VTEC Turbo ECO versiyon Elegance otomobil modeli kampanyalı olarak 1.425.000 TL'den satışa sunuluyor. Bu noktada Honda Civic, Fiat Egea'dan bile ucuz olarak ön plana çıkabiliyor.

HONDA NOKTAYI KOYDU: 185 BİN TL İNDİRDİ

Honda otomobil üreticisinin yayımlanan güncel Civic fiyat listesi incelendiğinde, 1.5L VTEC Turbo ECO versiyon Elegance otomobil modelinde, 148 bin TL indirim olduğu gözlemlendi. Öte yandan 1.5L VTEC Turbo ECO versiyon Executive+ otomobil modelinde, 185 bin TL indirim olduğu görüldü.

Honda Civic modelinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, bir Fiat Egea versiyonundan uygun olarak ön plana çıkıyor. Bu noktada hem Honda Civic hem de Fiat Egea Cross Limited fiyat listesi de merak edilebiliyor. Nitekim Civic ve Egea fiyat listesi aşağıda yer alıyor.

HONDA CİVİC OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.5L VTEC Turbo ECO. Şanzıman Tipi: Otomatik. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.573.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.425.000 TL.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Versiyonu: 1.5L VTEC Turbo ECO. Şanzıman Tipi: Otomatik. Donanımı: Executive+. Fiyatı: 1.704.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.519.000 TL.

Versiyonu: 1.5L VTEC Turbo Benzin. Şanzıman Tipi: Otomatik. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.573.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.425.000 TL.

Versiyonu: 1.5L VTEC Turbo Benzin. Şanzıman Tipi: Otomatik. Donanımı: Executive+. Fiyatı: 1.704.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.519.000 TL.

FİAT EGEA CROSS LİMİTED OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.013.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.003.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.316.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.306.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.438.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.428.900 TL.(akşam)

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili duyuru!
Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili duyuru!

Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili duyuru!

24 yıllık Türk devi firma iflas etti!
24 yıllık Türk devi firma iflas etti!

Ekonomi

24 yıllık Türk devi firma iflas etti!

Celtic taraftarlarından Filistin'e destek!
Celtic taraftarlarından Filistin'e destek!

Spor

Celtic taraftarlarından Filistin'e destek!

Irak ve Suriye'den teröre darbe! İmha edildi!
Irak ve Suriye'den teröre darbe! İmha edildi!

Gündem

Irak ve Suriye'den teröre darbe! İmha edildi!

Saddam'ın tank mezarlığı! Pes dedirtti: Bağdat'ın dibinde, değeri milyonlarca dolar
Saddam'ın tank mezarlığı! Pes dedirtti: Bağdat'ın dibinde, değeri milyonlarca dolar

Aktüel

Saddam'ın tank mezarlığı! Pes dedirtti: Bağdat'ın dibinde, değeri milyonlarca dolar

Arjantin hükümetinden akılalmaz olay! Bakın, skandal sözler ne!
Arjantin hükümetinden akılalmaz olay! Bakın, skandal sözler ne!

Dünya

Arjantin hükümetinden akılalmaz olay! Bakın, skandal sözler ne!

Kanada karar verdi! MQ-9B SkyGuardian İHA tedariki!
Kanada karar verdi! MQ-9B SkyGuardian İHA tedariki!

Dünya

Kanada karar verdi! MQ-9B SkyGuardian İHA tedariki!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23