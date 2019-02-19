Honda küresel üretim ağını yeniden yapılandırıyor

Honda’dan ’Türkiye’deki fabrikalarını kapatıyor’ iddiaları üzerine resmi açıklama geldi. Buna göre marka küresel üretim ağında yapılanma sürecine girildiğini duyurdu. Açıklamada bu yapılanmanın Türkiye’deki otomobil operasyonlarını da kapsayacağını bildirdi.

Japon devi Honda, global sitesinde yaptığı resmi açıklamada, küresel üretim ağında yapılanma sürecine girileceğini duyurdu. Açıklamaya göre marka küresel üretim ağında yapısal bir reforma giderek elektrikli otomobil üretimine ağırlık verecek.

Yapılan açıklamaya göre marka, İngiltere’deki Swindon araç üretim tesisini 2021’de kapatma önerisi konusunda çalışanlarını bilgilendirdi. Tesis şu anda yılda 150 binotomobil üretiyor ve yaklaşık 3 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.

Şirket 2021 yılında mevcut Civic sedan modelini üretmeyi durduracak

Küresel yapılanma aynı zamanda Honda’nın Türkiye’deki otomobil operasyonlarını da içerecek. Honda Türkiye A.Ş. şu anda yılda 38 bin adet üretiyor. Şirket 2021 yılında mevcut Civic sedan modelini üretmeyi durduracak. Faaliyetlerin sürdürülmesinin planlandığı belirtilen açıklamada Honda Türkiye A.Ş.’nin bu dönemde Türk paydaşlarla yapıcı diyalogları sürdürmeye devam edeceği aktarıldı.

"Elektrikli otomobil stratejimizi hızlandırmakararı aldık"

Açıklamada görüşleri bulunan Honda Avrupa Bölgesel Operasyonlar Genel Müdürü Katsushi Inoue, “Otomotiv sektörünü etkileyen benzeri görülmemiş değişikliklerin ışığında elektrikli otomobil stratejimizi hızlandırmakararı aldık. Buna göre de küresel operasyonlarımızı yapılandırmamız hayati önem taşıyor. Bu kadar kolay alınan bir karar olmadı ve bugünkü duyurunun çalışanlarımız ve işbirlikçilerimizi ne kadar tedirgin edeceğinin farkındayız” dedi.