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Homo destekçilerinin 8’i CHP 8’i HDP’den

‘LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi’ adı altındaki bir dizi maddeyi imzalayan 16 vekil adayı milletvekili seçildi. 8 CHP’li ve 8 HDP’li vekilin ‘LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi’ başlıklı yazıda, toplum yapısını bozmaya yönelik birçok madde bulunuyor.

29 Haziran 2018 Cuma 10:56
Homo destekçilerinin 8’i CHP 8’i HDP’den

Batı toplumlarının önemli bir sorunu haline gelen ve Doğu toplumlarının yapısını bozmak amacı ile yaygınlaştırılmak istenen LGBTİ hastalığı gündemden düşmüyor. Bu haftasonu düzenlemeyi planladıkları bir dizi etkinlikle gündeme gelen LGBTİ’lerin, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde ‘LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi’ adı altındaki bir dizi maddeyi  imzalayan 16 vekil adayının geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde milletvekili olarak meclise girdiği öğrenildi. 8 CHP’li ve 8 HDP’li vekilin ‘LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi’ başlıklı yazıda toplum yapısını bozmaya yönelik birçok madde bulunuyor. LGBTİ haklarının savunulması amacıyla TBMM çatısı altında kalıcı bir yapı oluşturulması” gibi ifadelerin yer aldığı ‘LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi’ni imzalayan vekillerin önümüzdeki günlerde mecliste bu konu hakkında neler yapacağı ise merak ediliyor.

İŞTE LGBTİ DESTEKÇİSİ VEKİLLER

LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi’ne imza atmış milletvekilleri şöyle: HDP İzmir: Serpil Kemalbay, Murat Çepni. CHP İzmir: Tuncay Özkan, Selin Sayek Böke, Kani Beko, Tacettin Bayer, Özcan Purçu. HDP İstanbul: Ahmet Şık, Erkan Baş, Pervin Buldan, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm. CHP İstanbul: Sezgin Tanrıkulu. HDP Ankara: Filiz Kerestecioğlu. HDP Adana: Tülay Hatimoğulları, Kemal Peköz.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:56
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Adana
  5. LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi
  6. milletvekilleri
  7. chp
  8. hdp

YORUM YAZ

  • Ali HaydarAli Haydar8 sa önce
    BU TOPLUMUN DEĞERLERİNE KARŞI CEPHE AÇANLARIN BU TOPLUMLA NE KADAR BAĞI OLABİLİR? VE BUNLARI MECLİSE SOKANLARIN DA NE KADAR İNANÇ BİRLİĞİ VARDIR?
  • ibrahimibrahim9 sa önce
    BU CHP VE HDP Lİ VEKİLLER DE İB....Mİ ACABA SORUSU İSTER İSTEMEZ İNSANIN AKLINA GELİYOR....DOĞRUMU ACEP...?
  • mehmetmehmet10 sa önce
    Acil KHK çıkartıp bu gibi sapık zihniyet taşıyanların millet vekilliği düşürülmeli ayrıca lgbti denilen oluşumsal yerler acilen kapatılmalı bu zihniyete sahip olanlarada iki seçenek sunulmalı bir akıl hastanesinde tedavi iki Türkiyeden çıkış başka ülkede yaşaya bilirler ...
  • osmanlıosmanlı9 sa önce
    cehapeli şerefizleri de hedepeli şerefsiz teröristleri de din muhalifi ve hasmı oldukları için sevmiyorum.Ancak eğer müslüman isek doğru konuşmamız lazım BUNUNİÇİN derim ki"Peki livatacı ENSARCILARI DESTEKLEYEN ŞEREFSİZLER DE MECLİSTE DEĞİL Mİ?
  • Thé endThé end12 sa önce
    LGBTİ denen çağdaş Lûtiler sizlerde helâk olacaksınız..
  • MisafirMisafir12 sa önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır. Teşekkür ederiz.)
  • hamdihamdi10 sa önce
    bunlara karsı hosgoru olamaz , bu bizim dinimizce yasaklanmıştır.ozgurluk denilen sey başkalarının özgürlüğünün başladığı yerde biter.onlar ne özgürlüğü istiyor .dinimizce yasak olanı ulu orta yapıyorlar zaten.bu ülkede bir hakları yok olamazda.yasak olanı ve günah olanı bu ülkede yaptırmayız.ilk önce müslüman olun sonra zaten insan oluyorsunuz.bu mahluklar gibi olmayın.
  • AsenaAsena12 sa önce
    Müslüman bir toplumda Lut kavminin devamı gibi davranamayız.Toplum içinde istenmese de böyle bir oluşum var.Ama bunuabartılması sanki başka STK lar gibi gösterilmesi , yok yuruyus yok miting olması toplumu bozar.Bu kilier ve destekçileri.Toplumun kabul etmeyeceği ve dinimizce yasaklanmış olan bu ise girişmemeli.
  • muratmurat12 sa önce
    Müslüman değillerse bilemem.Ama bir insan evladı hem müslümanı deyip hemde Lut kavmi apaçık senin benim olduğum kadar sahici ve ortada dururken bu ikiyüzlülüğü biri bana anlatsın.Lafım müslüman değilim diyenlere zaten yok.
  • hakhak11 sa önce
    bırakın herkes özgürce yaşasınyıllarca başörtüsü irtica dediniz bakın geldi var mı irtica yok herkesin yatak odası kendisini ilgilendirir BAŞKA KİMSEYİ değil ALLAH ın yarattığını sen ben o bu yarğılayamaz yine ALLAH yargılar o yüzden küfür hakeret vs gibi terimler sizin şahsınızın eğitim durumuyla ilgilidir lütfen arkadaşlar HOŞGÖRÜLÜ olalım herkes için hoşgörü anlayış
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU12 sa önce
    AMAÇLARI HAK HUKUK ÖZGÜRLÜK DEĞİL.MİLLETİMİZ AHLAKSIZLAŞTIRMAK,REZLETİ YAYMAK,KIZLARIMIZ FAHİŞE,ERKEKLERİMŞİZ HOMO YAPMAK,AİLE YAPIMIZ YIKMAK.AMA BUNLARIN HİÇBİRİNİ KENDİLERİNE UYGULAMADILAR.MASKELERİ,DEMOKRASİ,İNSAN HAKLARI,BARIŞ,KARDEŞLİK,ÖZGÜRLÜK.AMAM İÇİZDEKİLERDEN YİYEN DE YEDİ.BAYAĞI TAHRİBAT OLUŞRUDULAR.
  • Chalksız Partisi Chalksız Partisi 12 sa önce
    sağlık sorunu olanlar hariçhepsi ne haddi bildirilmeli
  • kartalkartal9 sa önce
    Amerikan bilim adamlari sunu tespit etmis. Escinsellerle cok ugrasanlarin, bunu genelde kendi escinselliklerini saklamak icin yaptiklarini. Alfred Adler buna "dengesel giderim" ismini vermis.
  • muratmurat12 sa önce
    Pisliğin de güzelliğin de ortak bir özelliği vardır.Yayılırlar.Özelliklede bahsedildikçe.2040 ları ölmez görürsek bizim Hollanda dan ne farkımız olur acaba.Temel efendi, ortaklarını bu konuda hiç uyardın mı?
  • alkanalkan9 sa önce
    BUNLARIN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN KANUN ÇIKARAN AKP DE EN AZ BUNLARKADAR BU GELİŞMELERDEN SORUMLUDUR.
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