Homo destekçilerinin 8’i CHP 8’i HDP’den

Batı toplumlarının önemli bir sorunu haline gelen ve Doğu toplumlarının yapısını bozmak amacı ile yaygınlaştırılmak istenen LGBTİ hastalığı gündemden düşmüyor. Bu haftasonu düzenlemeyi planladıkları bir dizi etkinlikle gündeme gelen LGBTİ’lerin, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde ‘LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi’ adı altındaki bir dizi maddeyi imzalayan 16 vekil adayının geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde milletvekili olarak meclise girdiği öğrenildi. 8 CHP’li ve 8 HDP’li vekilin ‘LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi’ başlıklı yazıda toplum yapısını bozmaya yönelik birçok madde bulunuyor. LGBTİ haklarının savunulması amacıyla TBMM çatısı altında kalıcı bir yapı oluşturulması” gibi ifadelerin yer aldığı ‘LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi’ni imzalayan vekillerin önümüzdeki günlerde mecliste bu konu hakkında neler yapacağı ise merak ediliyor.

İŞTE LGBTİ DESTEKÇİSİ VEKİLLER

LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi’ne imza atmış milletvekilleri şöyle: HDP İzmir: Serpil Kemalbay, Murat Çepni. CHP İzmir: Tuncay Özkan, Selin Sayek Böke, Kani Beko, Tacettin Bayer, Özcan Purçu. HDP İstanbul: Ahmet Şık, Erkan Baş, Pervin Buldan, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm. CHP İstanbul: Sezgin Tanrıkulu. HDP Ankara: Filiz Kerestecioğlu. HDP Adana: Tülay Hatimoğulları, Kemal Peköz.