Holywood'da Yahudi lobi etkisi korku getirdi

Gazze’de 5 yaşındaki Hind Receb’in öldürülmesini konu alan “Hind Receb’in Sesi” filmi, Tunus’un Oscar adayı olarak Hollywood’da gündem oldu. Avrupa’da takdir edilirken, ABD’de dağıtımcılar Yahudi lobisi endişesiyle ürkek davranıyor.

Geçtiğimiz yıl Gazze’de akrabaları ile birlikte bir arabada 350 kurşunla şehit edilen 5 yaşındaki Hind Receb’i anlatan “Hind Receb’in Sesi” filmi Hollywood’da gündem oldu. Tunus’un Oscar adayı olan film için ülkede tanıtım ve pazarlama stratejisi oluşturulması gerekiyor. Distribütörler ise filmin pazarlanabilirliğine dair tereddüde sahip. Zira filmin Yahudi lobiyi rahatsız edeceğini ve başlarını ağrıtacaklarından korku duyuyorlar.

Hollywood’un nabzını tutan haber merkezlerinden olan Variety’nin haberine göre, Amerikan izleyicisinin ve dağıtımcıların, Gazze’de devam eden çatışmanın ortasında geçen bir hikayeye nasıl tepki verebileceğine dair tedirginlik var. Bu da filmin piyasaya sürülmesini “alışılmadık derecede hassas” hale getiriyor.

Avrupa'da takdir ABD'de temkin

Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın filmi, Venedik Film Festivalinde yarışıp ödül alırken, ilk gösteriminde de uzun süre ayakta alkışlanmıştı. Avrupalılar başta olmak üzeren dünyanın her bölgesinde gittiği yerlerde takdir ve saygıyla karşılanan filmin ABD’de “pazarlama endişesi” oluşturması ise Yahudi lobilerin ülkede ne kadar etkin olduğunu açığa çıkartıyor.

Holywood ekosisteminde Yahudi lobisi dikizi

Variety’nin haberinde ilginç bir ifade dikkat çekiyor. “Filistin-İsrail bağlamında açıkça politik materyallere karşı temkinli bir Hollywood ekosistemi” olduğundan söz ediyor. Temel nokta burası. Dünyanın gözleri önünde soykırım yapılması ve buna dair bir gerçekliğin anlatılması değil, İsrail’in içinde olduğu bir eleştiri denkleminin rahatsızlık oluşturması söz konusu. Gerekçe olarak” Kimse trajediyi sömürüyormuş gibi görülmek istemedi, ama kimse sansürle de suçlanmak istemedi” şeklinde yorumlar olduğundan bahsedildi.

Bu tablo da açıkça ortaya koyuyor ki, son 2 yılda çok şey değişmiş olmasına rağmen Hollywood’da Siyonist lobiler hala korku nesnesi. PR firmaları böylesi bir film için bile endişe duyacak hale gelmiş durumda.

Yeni Şafak