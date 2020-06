Hollywood'un minik ünlüleri "Türkiye" imzalı elbiseleri tercih etti

Üniversite öğrenimi için gittiği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir şirket kuran 25 yaşındaki Ata Sarı, annesinin tasarladığı kız çocuklara yönelik giysilerle büyük beğeni topladı - NBC'de yayımlanan "This Is Us" adlı dizinin çocuk yıldızlarından Faithe Herman, Netflix'te vizyonda olan "Freaks" filminin yıldızı Lexy Kolker, CBS dizilerinden "Magnum P.I."ın çocuk oyuncusu Stella Edwards gibi pek çok minik yıldız, gala ve ödül törenleri için Ata Sarı'nın "Made in Turkey" imzalı elbiseleri seçti - Japonya'dan İngiltere'ye, Avustralya'dan Arap Yarımadası'na binlerce kız çocuğuna Türkiye'de üretilen elbiseleri giydiren Ata Sarı: - "Türkiyemiz için çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Üretimde ülkemize doğru bir kayma olacağını öngörüyorum"