Hollywood yıldızlarıyla BAFTA’da McVitie’s ve Jacob’s molası

Yıldız Holding şirketlerinden pladis UK&I’ın ürettiği McVitie’s ve Jacob’s’un sevilen ürünleri, İngiltere’nin Oscarları olarak bilinen BAFTA Ödülleri’nde damga vurdu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio’ya McVitie’s’in sevilen ürünü Oaty Hobnob, Rose Byrne’e ise Jacob’s’un Twiglets’i ikram edildi.

Yıldız Holding şirketlerinden pladis UK&I’ın ürettiği McVitie’s ve Jacob’s ürünleri, 79.İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri (BAFTA) için Londra’daki Royal Festival Hall’da düzenlenen törende sinemanın efsaneleriyle buluştu.

Dünyaca ünlü sinema oyuncuları Emma Stone, Cillian Murphy, Kylie Jenner, Timothee Chalamet, Robert Aramayo, Gillian Anderson ve Jesse Buckley’in de yer aldığı unutulmaz gecede, törenin sunuculuğunu İskoç oyuncu Alan Cumming üstlendi. Cumming, boynuna astığı sepetle izleyicilerin arasına girerek Britanya’nın ikonik lezzetlerini ünlü konuklara ikram etti.

Leonardo DiCaprio’ya McVitie’s Oaty Hobnob, Rose Byrne’e ise Jacob’s’un sevilen ürünlerinden Twiglets’i sunan Cumming’in, ünlü sanatçılarla eğlenceli sohbeti salonda kahkahalarla karşılandı. Cumming, lezzetli atıştırmalıklarla dolu sepeti Rose Byrne-Bobby Cannavale çiftine hediye ederek, töreni sunmaya devam etti.

Yaklaşık iki asırlık Britanya atıştırmalık mirasını temsil eden geleneksel lezzetlerin BAFTA sahnesinde popüler kültürle buluştuğu bu anlar salonda keyifli bir atmosfer oluşturdu.

