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‘Hollywood yapımlarını bu ülkeye sokmayacağız’ Netflix'e milli ve yerli rakip geliyor

Gözyaşı Geceleri'nin Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Tiyatro Sanatçısı Haşim Akten, Netflix gibi platformlara alternatif olarak 'Yerli ve Milli' yapımların yer alacağı internet sitesi kuracaklarını açıkladı. "Biliyorsunuz bu milleti sinemayla yıktılar" diyen Akten, "Müslümanlar söylenenin aksine sanatta da başarılı ancak sahip çıkan yok" ifadesini kullandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:10

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Tiyatro Sanatçısı Haşim Akten, Yerli ve Milli bir sinemainternet sitesi kuracaklarının müjdesini verdi. "Biliyorsunuz bu milleti sinemayla yıktılar" diyen Akten, "Mesela Yeşilçam'ın filmleri bize şu anda çok masum geliyor. Herkes de övgüler yağdırarak o filmleri seyretmeye çalışıyor. Çünkü bugün gelinen ahlaksız nokta Yeşilçam filmlerini masum bıraktı. Yalnız şunu da unutmamak gerekir ki bizi bugün gelinen o ahlaksız noktaya Yeşilçam filmleri getirdi" ifadelerini kullandı.

'Müslümanlara sahip çıkılmıyor'

Müslümanların da sanatta başarılı olduğunu vurgulayan Akten, şunları söyledi:

"Biz sevgili nedir bilir miydik? İlkokul çocuğuna sevgilin var mı? der duruma geldik. Bu toplumda bir kadının çıplak ayağını görmek bile ahlaksızlık addedilirken ana-oğul, baba-kız evde yan yana oturarak öpüşmelerin olduğu dizileri seyrediyor. Peki bu karanlığa hep kızacak mıyız? Bir mum da biz yakmayacak mıyız? Diyorlar ki 'Müslümanlar bu konuda becerikli değil.' Hayır, becerikliyiz ama sahip çıkan yok."

'Hollywood'un filmlerini ülkemize sokmayacağız'

"Hiç kimse sahip çıkmasa da bizim yerli ve milli bir sinema hedefimiz var" ifadesini kullanan Akten, şöyle konuştu:

"Ebabil kuşlarının taşıdığı taşlar Ebrehe'nin ordusunu nasıl helak etmiş ise biz de bu projeyle Ebrehe'nin filleri gibi Hollywood'un filmlerini ülkemize sokmayacağız. Milli bir sinema akımı başlatıyoruz. İnternette bir platform kuruyoruz. İnşallah ilk filmimizi de çok yakında orada yayınlatacağız. Bu sahada Yücel Çakmaklı ile arkadaşlık yapmanın onurunu ve şerefini taşıyorum. Bu platformda gençlerin de önünü açacağım. Yapılan bütün milli çalışmaları orada yayınlayacağım. Kim ne yapmak istiyorsa kapımız açık olacak."

'Hedefimiz gençlere ulaşmak'

Hedeflerinin sosyal medya kullanıcısı gençlere ulaşmak olduğunu belirten Akten, sözlerine şöyle devam etti:

"Gözyaşı Geceleri artık sahnelerden sinemaya yönlenecek. Mevlana diyor ya, 'Bugün yeni şeyler söylemek lazım a cancağızım.' Gençlerimiz sosyal medyayı çok takip ediyorlar. Onlara ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah bir film projemiz var. Kültür Bakanlığı'nın reddettiği bir kültür projemiz var. Onları 30 yıldır sahne yapan Haşim Akten'e inandıramadık. İnşallah platformumuz bir iki ay içinde tüm Müslümanların hizmetinde olacak."

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:10
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