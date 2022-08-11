Hollywood oyuncusuyla ilgili ürperten iddialar! 'Yanında kalan aile kayıp'

Adı son günlerde sürekli olarak skandallarla ve adli vakalarla gündeme gelen, hırsızlıkla suçlanan Hollywood ismi Ezra Miller'ın şimdi de yanında kalan ailenin kaybolduğu bildirildi.

Hem kadınlara hem erkeklee ilgi duyduğunu belirten, adı sürekli olarak şiddet ve taciz gibi olaylara karışan Hollywood ismi sapkın Ezra Miller birkaç gün önce hırsızlıkla suçlanınca manşetlere ilk sıraya yerleşmişti. Dün akşam saatlerinde ortaya atılan bir başka iddia ise çok daha büyük bir suçlamayı içeriyor.

'Genç kadın ve üç çocuğu kayıp'

Oyuncunun Vermont çiftliğinde Ezra Miller’la birlikte yaşadığı iddia edilen genç bir anne ve üç çocuğunun kayıp olduğu bildirildi.

Rolling Stone'un bildirdiğine göre, Vermont Eyalet Polisi 25 yaşındaki kadını ve 5, 4 ve 1 yaşındaki çocuklarının yeri 'Flash' filminin oyuncusu tarafından gizleniyor. Polis kayıp olduğu düşünülen aileyi bulmak için arama başlattı.

Yayın tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre, Vermont polisi memurları, Eyalet Savcılığınca istenilen bir belge için aileyi bulmaya gittiğinde gerçeği fark etti. Savcılık, kadının ve çocuklarının Miller’ın mülkünden alınmasına ve çocukların velayetinin de geçici olarak da olsa anneden alınıp sosyal hizmetlere verilmesine hükmetmişti. Fakat Miller'ın evine gelen polislere, ailenin aylardır orada yaşamadığını söylediği iddia edildi ve Eyalet Savcılığı'nın dediğine göre, şüpheli davranıyordu. Polisler Miller'ın ailenin yerini bildiği halde kendilerine bilgi vermediğine karar verdi.

Rolling Stone olayın, Miller'ın mayıs ayında bir eve girip birkaç şişe içki çaldığı iddiasıyla ağır hırsızlıkla suçlandığı davada, polislerin bilgi almak için gittiği 96 dönümlük Stamford’daki çiftliğine yaptığı ziyaretlerden biri sırasında yaşandığını bildirdi.

Yerel bir kaynak dergiye, birkaç memurun salı gecesi yaklaşık bir saat boyunca Miller'ın evinde olduğunu söyledi, fakat nedeni açıklanmadı. Rolling Stone ile temasa geçtiğinde, bir Vermont polisi sözcüsü, konuyu Vermont Çocuklar ve Aileler Departmanına yönlendirdi fakat gizlilik endişeleri sebebiyle yorum yapmaktan kaçındı.

Herkesi dehşete düşüren durum ise kayıp olan annenin temmuz ayı ortalarına kadar sürekli olarak sosyal medya yoluyla paylaşımlar yapmış ve nerede olduğunu bildirmiş olması. Arından ise kadın ve çocuklarıyla ilgili her şey karanlığa gömülmüş durumda.

Miller’ın temsilcileri henüz konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

'Evi mühimmat ve esrarla dolu'

Miller'in mülkünün ateşli silahlar, mühimmat ve esrarla dolu olduğu iddia edildiğinden, emrin çocukların güvenliği korkusuyla hazırlandığı bildirildi.

Çocukların babası da dahil olmak üzere durum hakkında bilgisi olan birden fazla kaynak, haziran ayında yayınlanan bir açıklamada Rolling Stone'a suçlamalarda bulundu.

Kaynaklardan ikisi, “Fantastik Canavarlar” filminin oyuncusunun evinin etrafına saçılmış gözetimsiz silahlar olduğunu ve silahların doldurulmuş hayvanların yanına dikildiğini gösteren video görüntüleri olduğunu iddia etti.

Skandal dosyası çok kabarık

Çocukların babası ise bir süre önce çocuklarının durumunun kontrol edilmesi için yetkililere başvurdu. Bu, bu senenin başlarında Hawaii'de iki kez tutuklanan aktörün skandallar dosyası hayli kabarık.

Bir kez toplum huzurunu bozmak bir kere de bir kadına sandalye fırlatmakla suçlanan Miller için taciz söylentileri de yayılmıştı.

Ürperten iddialar

12 yaşındaki bir çocuğu ‘tırmaladığı’ iddia edilen aktöre, çocuğa bir daha yaklaşamaması için uzaklaştırma emri çıkarıldı.

Ancak iddiaların belki de en korkuncu Amerikan yerlisi bir aile tarafından yapıldı. Aile geçen ay, 18 yaşındaki Amerikan yerlisi aktivist kızları ‘Tokata Demir Gözler'in’ Miller tarafından tacize uğradığını, şiddet ve uyuşturucuya maruz bırakıldığını ve Miller tarafından tarikat benzeri bir gruba üye yapılmaya çalışıldığını iddia ettiler. Çocuğun bir keresinde ortalıkta öylece duran bir kurşunu alıp ağzına koyduğunu iddia etti.

Ayrıca her iki kaynak da çocukların önünde sık ve yoğun esrar kullanıldığını iddia etti.

Rolling Stone'a göre kadın, bir ay önce Hawaii'de tanıştıktan sonra Nisan ortasında kendisini ve çocuklarını Miller'ın evine taşıdı. Kadın haziran ayında, Miller'ın kendisi ve 'çok küçük üç çocuğu için güvenli bir ortam' sağladığı konusunda ısrar etti.