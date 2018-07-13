Hollywood film platosu İstanbul'da nerede kurulacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilen imar planı değişikliğine göre, Eyüpsultan'a bağlı Odayeri, Çiftalan ve Ağaçlı köylerinde şimdi Hollywood film platoları kurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilen imar planı değişikliği ile birlikte Eyüpsultan'a bağlı Odayeri, Çiftalan ve Ağaçlı köylerinde film platosu kurulacak. Açıklama raporunda, plan değişikliği teklifinin gerekçesi olarak, “İstanbul’un tanıtımında potansiyel olduğu bilinen film sektörünün, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Eyüp’te yaşatılmasını amaçlayan planlama yaklaşımı ile film sektörünün taleplerine cevap verebilecek şekilde imar planlarına ait plan notlarında değişikliğe gidilmiştir" denildi. Hollywood film platosunun kurulacağı Odayeri köyü sakinlerinden Hakan Duygun, "Bu gibi şeyler her yere nasip olmadığı için gurur duyarız. Gelsinler, hoş gelsinler. Köyümüz, insanlarımız ve Türkiye yararlanır. Köyümüzün ismi dünya çapında "Hollywood" gibi bir marka olur. Markalaşmak bugün çok zor şartlarda olan, büyük bir olay. Nasıl ki "Hollywood" deyince bütün millet 'Tamam, orayı biliyoruz' diyorsa, yarın da 'Odayeri' deyince orayı da bütün millet bilecek. Bu bizler için gurur kaynağı olacak" diye konuştu.