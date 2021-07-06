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Dünya Hollanda'yı şoke eden suikast! Kurşunlardan birisi başına isabet etti
Dünya

Hollanda'yı şoke eden suikast! Kurşunlardan birisi başına isabet etti

Hollanda'nın ünlü asayiş muhabirlerinden Peter R. de Vries, Amsterdam'daki Lange Leidsedwarsstraat'ta silahlı saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 23:07:00 -
Hollanda'yı şoke eden suikast! Kurşunlardan birisi başına isabet etti

De Vries, Amsterdam'dan yayın yapan RTL Boulevard stüdyosunda katıldığı canlı yayından sonra silahlı saldırıya uğradı. Beş el ateş açılan ve kurşunlardan birisi başına isabet eden talihsiz muhabir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hollanda kaynakları saldırıyı doğruladı

Hollanda merkezli NOS Tv de 64 yaşındaki muhabire saldırıyı doğruladı. Görgü tanıklarının aktardığına göre eşgali belirlenen saldırgan her yerde aranıyor.

Suç örgütü lideri Taghi'nin ölüm listesindeydi!

Hollanda'da ünlü bir asayiş muhabiri olan De Vries'in birçok mahkemeye elindeki bilgilerle destek verdiği öğrenilirken, ülkedeki önemli davalardan Marengo davasında Nabil B.'nin de gizli tanığı olduğu ortaya çıktı. Uzun süredir polis korumasıyla yaşadığı belirtilen De Vries'in Marengo davasının baş şüphelisi Taghi'nin ölüm listesinde olduğu iddia ediliyor. De Vries'in vurulmasına Hollandalı birçok milletvekili de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

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