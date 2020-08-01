Hollanda’nın en uzun kara tünelinde Rönesans Holding imzası

Gotthard Base ile Zürih ve Milano’yu birbirine bağlayan tünel, Ballast Nedam, Heijmans ve Fluor şirketlerinin kurduğu IXAS konsorsiyumu tarafından yapıldı. Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) yolunun genişletilmesinin önemli bir parçası konumunda bulunan, iş vereni Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı olan projenin Amsterdam’ın hayat kalitesini artırması ve Randstad bölgesinde ulaşımı iyileştirmesi hedefleniyor.

UN Global Compact imzacısı olan Rönesans Holding, Türkiye ve faaliyet gösterdiği 28 ülkede sürdürülebilirliği esas aldığı projeleri devreye almaya devam ediyor. Gaasperdammertunnel’de de yol yüzeyinde kullanılan beyaz taşlar, ışığı yansıtarak aydınlatma ihtiyacını ve enerji giderlerini azaltıyor. Kullanılan parlak asfalt ve LED ışıklandırma da enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.