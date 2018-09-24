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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'de! "Ümit ediyorum ki..."

Türkiye ile Hollanda arasında ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinden sonra Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Marjanne de Kwaasteniet, "Türkiye-Hollanda ilişkilerinde olumlu rol oynamayı ümit ediyorum" dedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 23:59
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'de! "Ümit ediyorum ki..."

Hollanda hükümeti tarafından Ankara Büyükelçiliğine görevlendirilen Marjanne de Kwaasteniet, akşam Ankara'ya geldi.

Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kwaasteniet, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çok önemli bir an. Burada iyi zaman geçirmeyi ve Türkiye-Hollanda ilişkilerinde olumlu rol oynamayı ümit ediyorum" dedi.

Kwaasteniet, Türkiye'ye atanmadan önce ülkesinin NATO Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Büyükelçi Kwaasteniet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik büyükelçilerin karşılıklı atandığı 7 Eylül'de duyurulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak Şaban Dişli atanmıştı.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 23:59
  1. Ankara
  2. Hollanda
  3. Türkiye-Hollanda ilişkileri
  4. Marjanne de Kwaasteniet

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