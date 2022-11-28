Hollandalılar hükümetin özür dilemesini bekliyor

Hollandalıların yaklaşık yarısı, ülkenin kölelik tarihiyle ilgili resmi özür dilenmesine karşı çıkıyor. Kamu yayıncısı NOS'un yaptığı ankete göre geçen yıl kölelik geçmişi sebebiyle Hollanda hükümetinin özür dilemesini istemeyenlerin oranı yüzde 55 iken bu yıl yüzde 49 oldu.

Özür dilenmesini isteyenlerin oranı geçen yıl yüzde 31 iken bu yıl yüzde 38'e yükselse de Hollandalıların yaklaşık yarısının hükümetin özür dilemesine destek vermemesi dikkati çekiyor.

Araştırmaya göre özür dilenmesini destekleyenlerin çoğu göçmen kökenlilerden oluşuyor, Surinamlıların üçte ikisi özür dilenmesine destek veriyor.

Surinam Ulusal İyileştirme Komisyonu (NRCS) Başkanı Armand Zunder, basına yaptığı açıklamada hükümetin özür girişimiyle ilgili, "Bu, başarısız olma riski taşıyan tek taraflı bir Hollanda politikası." yorumunu yaptı.

Zunder, söz konusu riskin "özrün kabul edilmemesi" olduğunu belirtti.

Özrün kapsamı ve ne için yapıldığının daha açık olması gerektiğini vurgulayan Zunder, "Hollandalıların bu aceleci tavrını anlamıyoruz ve onaylamıyoruz." dedi.

Hollanda, 19 Aralık'ta dünya genelinde resmi özür dileyecek

Hollanda hükümeti, ülkenin kölelik tarihi nedeniyle 19 Aralık'ta Dünya genelinde 8 yerde resmi özür dileyecek.

Kamu yayıncısı NOS’ta yer alan habere göre hükümet, ülkenin kölelik geçmişi nedeniyle düzenleyeceği resmi özür töreni için 7 bakanın 19 Aralık’ta Surinam ve Hollanda'nın Karayipler'deki üç adası ve eski sömürge bölgesinde yer alan adalarda yapılacak törenlere katılacağı bildirildi.

Bakanların gittikleri bölgelerde, Başbakan Mark Rutte'nin ise Lahey'de yapacağı özür konuşmalarında ülkenin kölelik tarihi sebebiyle duyulan üzüntü ve pişmanlığın dile getirileceği belirtildi.

Buna göre, Yasaları Koruma Bakanı Frank Weerwind'in Surinam'ın başkenti Parambino, Göçten sorumlu Devlet Bakanı Van der Burg’un Aruba, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Karien van Gennip'in Bonaire, Kraliyet ilişkilerinden sorumlu Devlet Bakanı Alexandra van Huffelen'in Kuraçao, Maliyeden sorumlu Devlet Bakanı Marnix van Rij'in Sint Eustatius, Refah ve Spordan sorumlu Devlet Bakanı Maarten van Oooijen'in Saba, Sağlık Bakanı Ernst Kuipers'in ise Sint Marteen Adası'nda yapılacak törenlerde konuşacağı kaydedildi.

Haberde, devlet düzeyindeki resmi özrün kölelik mağdurlarına ve yakınlarına doğrudan tazminat hakkı doğurmayacağına işaret edilirken kölelik tarihine yönelik farkındalığı arttırmak için hükümetin 200 milyon avroluk fon sağlayacağı vurgulandı.

Haberde ayrıca kölelik müzesi kurulması amacıyla 27 milyon avroluk bütçe ayrılacağı bilgisine yer verildi.

Son yıllarda Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ve Lahey gibi büyük şehirlerin yanı sıra Hollanda Merkez Bankası, ABN Amro gibi kurumlar da kölelik tarihindeki rolleri sebebiyle özür dilediklerini açıklamıştı.

Hollanda'da 2023'ün, köleliğin kaldırılışının 150. yılı olması sebebiyle "kölelik anma yılı" ilan edilmesi düşünülüyor.