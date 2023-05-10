Hollandalı siyasetçiden çok konuşulacak sözler: Batı Erdoğan'ı engellemek için her şeyi yapar

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçime artık sayılı günler kaldı. Başta Batı basını olmak üzere tarihe geçecek seçimleri yönlendirmeye yönelik kara propaganda haberleriyle canhıraş bir tutum sergiliyorlar. Son olarak İngiltere merkezli 'The Economist' dergisi Başkan Erdoğan'ı algı operasyonlarıyla hedef alan bir kapak yaptı.

Peki Batı ülkeleri neden Başkan Erdoğan'ın seçimleri kazanmasını istemiyor? Hollandalı Müslüman siyasetçi Arnoud van Doorn, A Haber'de uluslararası basında süregelen sahte bilgi servisleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Erdoğan'ın kazanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar"

"Önümüzdeki 5 yıl Türkiye'nin bağımsızlığını gerçek anlamda kazandığı yükseliş yılları olarak tarihe geçecek. Bunu dünya biliyor ve Erdoğan'ın kazanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar." diyen Doorn sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı bir nefretleri var"

"Batı ülkelerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'ye ve Türklere karşı bir nefreti var. Erdoğan sayesinde Türkiye gerçek bir ülke olmaya başladı. Bunu unutmayın. Bulunduğu bölgede güçlü bir konuma geldi ve kendi kimliğine büründü. Ben Hollandalıyım. Ama imkanım olsa ve Türkiye vatandaşı olsaydım oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a verirdim.

Batı Türkiye'nin hiçbir zaman güçlü olmasını istemez. Türkiye'yi kendi isteklerini ve kendi çıkarlarını yerine getiren bir ülke konumunda görmek isterler.

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"Bu onları çok rahatsız ediyor"

Erdoğan son 21 yılda ülkesinde ciddi bir istikrara imza attı. 21 yıllık siyasetinde Başkan Erdoğan'ın dünya barışına, dünya siyasetine katkısı göz ardı edilemez. Önümüzdeki 5 yıl Türkiye'nin bağımsızlığını kazandığı yükseliş yılları olarak tarihe geçecek. Bunu dünya biliyor ve Erdoğan'ın kazanmaması için elinden geleni yapıyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik baskı bunun bir neticesidir.

Kesin istedikleri bir şey var Türkiye'nin güçlü olmaması. Güçlü olmasında ne olursa olsun. İç huzursuzluk mu, parçalanma mı? Ne sayarsanız sayın. Artık karşılarında Erdoğan gibi bir lider var ve tüm dünyaya 'dünya 5'ten büyüktür' diyor. Bu onları çok rahatsız ediyor."

Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'ya vizesiz seyahat vaadi

Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'ya vizesiz seyahat vaadini de değerlendiren Doorn, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bahsini ettiğimiz Avrupa medeniyeti, adaletin ve özgürlüğün medeniyeti olarak, Asya'ya, Afrika'ya Arap Yarımadası'na pazarlanıyor. Sonra insanlar Batı medeniyetinin kölesi olmak için vize kuyruklarında bekletiliyor. Türkiye'ye vizeler konusunda sistematik bir baskı söz konusu. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının vizeler konusundaki rahat ve net ifadeleri aslında içinde olduğu pazarlığı bize resmediyor. Buradan Türkiye'deki insanlara sesleniyorum. Size anlatılan Avrupa'ya köle olacağınıza ülkenize sahip çıkın."