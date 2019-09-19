Hollandalı futbolcu silahlı saldırıya uğradı Ünlü futbolcu, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu36 dakika önceGeçtiğimiz yıllarda İngiliz kulübü Burton Albion'da da top koşturan 32 yaşındaki defans oyuncusu Kelvin Maynard, Hollanda'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Hollanda'nın Alphense Boys takımında oynayan Hollandalı 32 yaşındaki defans oyuncusu Kelvin Maynard, dün Amsterdam'da motosikletli iki kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Benzinciye sığındı ama... Saldırganlardan kaçmak için bir benzinciye dalan Maynard, kafasına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan ünlü futbolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İngiliz kulübü taziye mesajı yayınladı Kelvin'in 2014 yılında oynadığı İngiliz kulübü Burton Albion, cinayetten sonra bir taziye mesajı yayınladı. polis olayla ilgi geniş çaplı soruşturma başlattı.

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