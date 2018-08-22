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Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Yurt dışındaki Türk gençlerinin 'Türk dili ve kültürü ile dinlerini unutmamaları için' bazı AB ülkerinde açmaya hazırlandığı hafta sonu okulları Hollanda'yı rahatsız etti.Hollanda Başbakanı Mark Rutte, konuyla ilgili Ankara ile görüşeceğini belirterek"Öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin" dedi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:32
Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'tan Türkiye'nin tepkisini toplayacak bir açıklama daha geldi. "İstenmeyen şeyler olup olmadığı konusunda okulların çok sıkı bir şekilde takip edileceğini" belirten Rutte, Türkiye'deki gelişmelerin arzu ettikleri yönde gitmediğini vurgulayarak, "Hafta sonu okullarında öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin" dedi.

Hollanda medyasına göre, Türkiye ile ikili ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde böyle bir konunun gündeme gelmesi, yeniden 'baş ağrısı' yaratacak.

Rutte'a göre, bu okullar Türkiye kökenli göçmenlerin Hollanda toplumuna uyumuna katkı sağlamayacak. Öğrencilerin aynı zamanda Hollanda vatandaşı olduğuna dikkati çeken Başbakan, onların toplumun bir parçası olmasını önemsediklerini vurguladı.

PROJE, TÜRKİYE TARAFINDAN FİNANSE EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Avrupalı Türklerin kendi dil ve dinlerini korumak zorunda oldukları"açıklamasının ardından Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) tarafından gündeme alınan hafta sonu okulları, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. "Yurt dışındaki genç Türklerin kimliğini ve kültürünü korumayı ve vatan bağlarını güçlendirmeyi"amaçlayan proje kapsamında, 6-17 yaş arası Türkiye kökenli çocuklara haftada 5 saat ders verilecek. Bunun 2 saatini Türkçe dersleri, 3 saatlik bölümünü de tarih, din ve sanat dersleri ile sosyal çalışmalar oluşturacak. Proje, Türkiye tarafından finanse edilecek.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:32
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