Hollanda'dan Philip Cocu açıklaması!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de eleştirilerin odak noktası haline gelen Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu'ya ülkesinden destek geldi.

Feyenoord'un teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Phillip Cocu hakkında kısa bir açıklama yaptı ve vatandaşına destek çıktı.

"UMARIM ZAMAN VERİRLER..."

Cocu'ya zaman verilmesi gerektiğini vurgulayan Van Bronckhorst, "Cocu kalitesini kanıtlamış bir teknik adam, umarım Cocu'ya daha fazla zaman verirler" ifadelerini kullandı.