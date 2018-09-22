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Hollanda'dan Philip Cocu açıklaması!

Hollanda ekibi Feyenoord'un teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçe'yi çalıştıran Phillip Cocu'ya daha fazla zaman verilmesi gerektiğini söyleyerek destek verdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:36
Hollanda'dan Philip Cocu açıklaması!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de eleştirilerin odak noktası haline gelen Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu'ya ülkesinden destek geldi.

Feyenoord'un teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Phillip Cocu hakkında kısa bir açıklama yaptı ve vatandaşına destek çıktı.

"UMARIM ZAMAN VERİRLER..."

Cocu'ya zaman verilmesi gerektiğini vurgulayan Van Bronckhorst, "Cocu kalitesini kanıtlamış bir teknik adam, umarım Cocu'ya daha fazla zaman verirler" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 10:36
  1. Philip Cocu
  2. Giovanni Van Bronckhrost
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