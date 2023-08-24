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Yerel Hollanda'dan gelen kaçaklar apar topar yakalandı! Çarpıcı operasyon: 200 bin euro, nakit para ele geçirildi
Yerel

Hollanda'dan gelen kaçaklar apar topar yakalandı! Çarpıcı operasyon: 200 bin euro, nakit para ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-08-24 23:20:00 - 2023-08-24 23:20:39
Hollanda'dan gelen kaçaklar apar topar yakalandı! Çarpıcı operasyon: 200 bin euro, nakit para ele geçirildi

Hollanda'dan gelen Bulgaristan sınırlarından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen tırın motor bölümünden 200 bin euro ve para çıktı

Hollanda'dan Türkiye'ye gelen tırda 200 bin euro nakit para ele geçirildi

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapısından Türkiye'ye geçmek isteyen Türkiye plakalı ve tırın İntercoller ( sogutucu) motor bölümünde binlerce euro nakit para ele geçirildi.

Hollanda'dan çıkan ve Türkiye'ye girmek üzere Kapıkule sınır kapısının karşısında bulunan Kaptan Andrevo sınır kapısına gelen tır ve sürücüsü risk analizleri çerçevesinde X-Ray a yönlendirildi. Burada yapılan fiziki kontroller sonrasında tırın soğutma bölümünde yoğunluk görülmesi ile sökülen İntercoller (soğutucu) yapılan aramada paketlenmiş 202 bin 850 euroluk nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paraya el konulurken Haskovo Bölge Savcılığına bağlı Svilengrad Bölge Savcılığı'nın nezaretinde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafınca bir ön duruşma başlatıldı.

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